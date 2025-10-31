Съветниците в Благоевград отрязаха плановете на фамилия Камбитови да строи в района на Ловния дом

Искането на кмета Методи Байкушев да се разреши изменение на Общия устройствен план, с което да блокира инвестиционните намерения върху 8,6 декара частен терен в района около Ловния дом от собствениците му – строителния предприемач Михаил Камбитов, братовчед на екскмета Атанас Камбитов, съпругата му Христина и дъщеря му Елена, като имотът се преотреди за парк и озеленяване, бе прието от общинските съветници на днешното заседание на ОбС – Благоевград.

„За“ гласуваха 26 от местните парламентаристи, 2 – „против“, а 8 от тях гласуваха „въздържали се“.

Точката бе 41-ва в дневния ред на заседанието, но заради многото присъстващи граждани, които бяха дошли на сесията, тя бе изтеглена като шеста точка.

Преди гласуването имаше доста сериозни дебати, като на сесията присъства и бившият градоначалник Атанас Камбитов.