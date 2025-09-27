Съветниците в Кочериново отказаха щат за кметски наместник на с. Драгодан, издействаха си седмица, за да разясняват на електората, че догодина ще плащат по-голяма такса смет

Общинските съветници в Кочериново бойкотираха предложението на кмета Станислав Горов числеността на общинската администрация да се увеличи с още 1 бройка, която да бъде заета от кметски наместник на с. Драгодан. В момента селото се управлява от Велко Христов, който е наместник и на с. Боровец. Христов е пред пенсиониране и декларирал пред кмета Горов, че вече му е трудно да управлява и двете села и би могъл да остане кметски наместник само на с. Боровец, в противен случай напуска. По тази причина Горов, който и без това доста трудно намира кандидати за селски управници, беше предложил за Драгодан да се намери друг човек.

От съветниците само 4 обаче одобриха предложението, 6 бяха „против” и 1 се въздържа, поради което то не бе прието.

Тон на мотивите „против“ даде Елена Бозовайска: „Цяла щатна бройка за 20 човека в Драгодан – не, не съм съгласна!“, отсече тя.

Нейни колеги разиграха варианта да му бъде назначен на Христов общ работник за помощник, но предложението се оказа неудачно, защото селският управник държал всичко да върши сам – сам замазал прозорците след смяна на дограмата в кметството, сам косял банкетите на пътя, въобще нямал вяра другиму, затова и в двете села не дават и дума да се издума друг да им е кмет.

С отхвърленото предложение, входирано на сесията като извънредна точка, въпросът остана висящ, но пред „Струма“ Ст. Горов се зарече, че отново ще го внесе в ОбС, защото не може да си позволи и двете села да останат без наместник.

Съветниците не приеха и втората извънредна точка – изменение в Наредбата за местните такси за цени на услуги, където основното предложение е разпореденото от ЕС плащане на такса смет на принципа „замърсителят плаща“, а не както е сега в цялата страна – на база данъчната оценка на имотите. Както почти във всички български общини, ръководството на Кочериново се е спряло на варианта таксата да се изчислява на брой ползватели в съответното домакинство. Мотивът да се отхвърли другият вариант – точното измерване на количеството отпадък на всеки потребител, е липсата на техническа и финансова обезпеченост от страна на общината.

Предложената промяна е качена на страницата на община Кочериново повече от месец, мина и общественото обсъждане, но според съветника Калин Везенков хората не били запознати с факта, че най-вероятно таксата им за смет ще се увеличи през следващата година, защото тенденцията е при този начин на плащане таксата за бизнеса да се намали драстично за сметка на физическите лица. Везенков настоя за седмица отлагане на точката, като през това време той щял да изготви в „две изречения“ разяснителна кампания за жителите на общината и да им я раздава на площада. С риск да се провалят последващите срокове, защото наредбата трябва да бъде приета до Нова година, колегите му подкрепиха отлагането, и така следващия петък най-вероятно ще имат поредна извънредна сесия с тази точка за гласуване.

Доста по-сговорчиви бяха те по останалите редовни точки в дневния ред на заседанието. Дадоха за още 5 г. помещение от 14 кв.м в сградата на общината за Детска педагогическа стая и друго в Информационния център на с. Стоб на НЧ „Самообразование – 1914“, тъй като читалището е без собственост, а искало да кандидатства пред МТСП по проект за изграждане на мрежа от дигитални клубове. Приети бяха отчетите за изпълнение на бюджета през 2024 г. и искането от директора на СУ „Христо Ботев“ Надя Коюмджийска за утвърждаване на 4 маломерни паралелки, на които не достигат общо 14 ученици. Одобрена бе и промяна на предназначението на поземлен имот в с. Пороминово, където върху 6,5 дка до Рилска река благоевградският ресторантьор Георги Грънчаров-Джорджо умува да постави 3 сглобяеми къщи и да направи паркинг за кемпери и каравани.

След вчерашната сесия Кочериново вече има и одобрено място за поставяне на зарядна станция за електрически превозни средства – до сградата на общината.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Калин Везенков поиска седмица, за да уведоми съгражданите си, че догодина ще плащат повече за такса смет






