Съветниците в Кюстендил решиха: Общината сама ще монтира осветлението на фаталния път при с. Ябълково, на който загина 18-г. момиче

Съветниците в Кюстендил решиха общината сама да изгради осветлението на фаталния път при село Ябълково, където в края на миналата година при ПТП с коне загина 18-годишно момиче, а други две нейни връстнички бяха ранени, каза кметът на града инж. Огнян Атанасов. Осветлението не работи от 1985 г. и след протести на кюстендилци и по препоръка на експерти беше решено да се възстанови.

Още от януари съветниците гласуваха 27 000 лв. за възстановяване на осветлението при Ябълково. АПИ и общината трябваше да подписват споразумение. Бяха санирани 31 стълба за осветлението в двукилометровия участък. Поръчано е производството, доставката и монтажа на нови рогатки. Агенцията възстанови електрическите стълбове, а община Кюстендил има ангажимент да осигури осветителните тела и кабелите, както и свързването им с електроразпределителната мрежа.

„Възникна обаче нормативен проблем – каза пред БНР кметът Атанасов. – Сега трябва пак да сключваме споразумение с тях и ние да го изградим от тяхно име, като ползваме и наш труд, за да може да стане преди зимата. Иначе, както беше предишното решение на Общинския съвет, да им дадем парите – 27 000 лв., проблемът бил, че те нямали в договора предмет за изграждане на това нещо, а и парите отивали директно в държавния бюджет. След това трябва да се преизмени държавният бюджет и парите да им се преведат, което значи догодина. С оглед на обществения интерес и на това, че ние имаме капацитет, гласувахме решение, с което нашите служители да го изградят. Още преди сезона на мъглите ще е готово“.





