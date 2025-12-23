Съветниците в Радомир решиха: Такса битови отпадъци не се променя, отпускат финансови поощрения за спечелени отличия на конкурси

Общинският съвет в Радомир на последното за годината заседание от 23 декември 2025 г. прие решение такса битови отпадъци за 2026 г. да не се променя спрямо 2025 г. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия на територията на град Радомир – 6.5% върху данъчната им оценка; за жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия извън територията на град Радомир – 10.5 % върху данъчната оценка; за нежилищни, имоти на предприятията – 8.5% върху данъчната им оценка.

Според приетата план-сметка за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им са необходими 1 410 000 лв.; (720 921.55 евро). Необходимите средства по план-сметката за лятно и зимно почистване на общината са необходими за 2026 г. 3 144 180.00 лв. (1 607 593.71 евро).

На заседанието бе приета докладна записка на кмета Кирил Стоев за система за прием на ученици в първи клас в общинските училища. Директорът на ОУ „Ив. Вазов“ в село Извор Милена Андонова изрази становище, че децата от селата Беланица, Бобораци, Прибой и Кошарите трябва да останат в района на училището, което ръководи. Тя бе подкрепена от председателя на Постоянната комисия Нели Скримова.

Съветниците актуализираха плана на бюджета на община Радомир за 2025 г. – местни и държавни дейности, на поименен списък на капиталовите разходи за 2025 г. и на списъка с обекти, финансирани от постъпления от продажби на нефинансови активи от 2024 и 2025 г.

Общинският съвет даде съгласие да бъде поет от общината дългосрочен дълг под формата на банков заем от кредитна институция – банка за финансиране на проект „Преустройство, реконструкция и пристрояване на съществуваща спортна зала, нова спортна зала и административни постройки в многофункционална спортна зала, гр. Радомир” в размер на 3 млн. лв., или 1 533 875,64 евро.

Приет бе план за работа на Общински съвет – Радомир през 2026 година /приоритетни теми за разглеждане на заседания/ по месеци; Етичен кодекс на общинските съветници; разпореждане с общински имоти и други.

Общинските съветници в Радомир решиха общината да отпусне финансово поощрение на родителите на две деца за спечелени призови места в спорта и самодейността. С 300 лв. е поощрена майката на Дария Божидарова Златкова от Радомир за спечелено трето място на национална купа в гр. Габрово – кумите, момичета, деца, род. 2012 г., 54 кг.

С 500 лв. е поощрена майката на Никита Черненко от село Дрен за спечелено първо място и златен медал на националния конкурс-фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в село Баня, община Разлог.

На заседанието съветниците решиха да бъдат отпуснати средства за лечение на трима нуждаещи се граждани на общината.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА