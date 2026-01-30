Съветниците в Разлог започнаха годината кротко, даже си намериха целева група – офицерите от запаса, за да изпълнят квотата за съдебни заседатели

С абсолютно „беззъба“, кратка и почти без дебати сесия общинските съветници в Разлог сефтосаха 2026 г. с първото за годината заседание. Тя бе планувана само с двайсетина точки и продължи едва час и 15 минути, при това без всякакви почивки, на каквито местните народни избраници са свикнали.

Съветниците приеха програмата за изпълнение през 2024 г. на Програмата за опазване на околната среда на община Разлог за период 2021-2026 г., водовземания на минерална вода на 2 фирми в с. Баня и предложението кметът Красимир Герчев да представлява общината на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Благоевград“ АД, като на всички точки гласува „за“.

Вчера съветниците в Разлог бяха необичайно неразговорливи и си отметнаха дневния ред за час и 15 мин.

Допуснато бе изработването на няколко ПУП-а в Разлог и с. Баня за жилищно строителство и вили, но без мотиви бе отхвърлено изменение на общия устройствен план на града в местността Габавица. Съветникът Захари Беличенов бе натоварен да оглави временна комисия, която да препита евентуалните кандидати за съдебни заседатели в Окръжен съд – Благоевград, а общината получи картбланш да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за проекти в сектор „Управление на отпадъците“.

Без забележки като извънредни точки одобрения получиха предложения за отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Божидарова, както и предоставяне на недвижими имоти на Домашния социален патронаж и за общежития на две разложки гимназии.

Ив. Димитров /вдясно/ уцели подходящата целева група – офицерите от запаса, за да ги подкокороса да станат съдебни заседатели



Сесията премина под контрола на няколко офицери и сержанти от запаса, дошли да обявят на съветниците, че вече са регистрирали общинска структура. Към момента запасните не търсят помещение в Разлог, защото били едва 32-ма членове, но още не били обиколили селата и наборите от полицията и пожарната, откъдето очакват наплив на членска маса. Все пак те поискаха поне една стая с маса и с 4-5 стола, защото в момента разнасяли цялата документация и парите от членски внос в една торба. Председателят на ОбС Иван Димитров веднага им „върна топката“ – след като ги поздрави със създаването на структурата, той си направи устата да излъчат от техните среди кандидати за съдебни заседатели, та хем да въдворяват справедливост в съдебна зала, хем да вземат над пенсиите по 20-ина лв. на час заседателно време. Не е тайна, че напоследък все по-малко мераклии се явяват на общинските „кастинги“ за съдебни заседатели и се налага общините по няколко пъти да обявяват набиране на кандидати.

ВАНЯ СИМЕОНОВА