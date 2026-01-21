Съветниците в Сандански дадоха клуб на бул. „Свобода” на ПП „Да, България”, разрешиха безвъзмездно ползване на помещения от „Социално подпомагане” след изтичане на 5-г. договор  

С почерпка за рождения ден на съветника д-р Христо Гушков започна вчера заседанието на Постоянната комисия по контрол изпълнението на решенията на Общински съвет – Сандански, а пожеланията на колегите му Панчо Панчев и Аспарух Костадинов бяха за здраве, късмет и много радост в живота.

В процеса на работа с единодушно „за” бе гласувано предложението на съветника д-р Ивайло Димчев да се предостави едното от двете помещения на бул. „Свобода“ на ПП „Да, България“, тъй като едното се ползва за клуб на БСП, а другото е свободно.

Положително бе гласуването да се удължи с един месец изборът на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград, тъй като срокът е изтекъл. Предложението бе направено от председателя на временната комисия Петър Додушев.

Няколко пазарни оценки на имоти общинска собственост, изготвени от независим оценител, бяха гласувани със „за“ от комисията. Първата е за имот с площ от 637 кв.м, находящ се в с. Струма, в размер на 6052 евро. Пазарната оценка на имот в с. Поленица с площ от 660 кв.м е с цена 12 823 евро. В Сандански имот с площ от 270 кв.м е оценен на 4074 евро. Имот в с. Дамяница с площ от 660 кв.м е оценен на 4620 евро.

„Зелена светлина“ бе дадена от комисията да бъде удължен договорът за безвъзмездно ползване на помещенията на ул. „Македония” 53, където се помещава Дирекция „Социално подпомагане”. Искането бе направено от директора на агенцията поради изтичане на 5-годишния договор за наем.

ЛИДИЯ МАНЕВА