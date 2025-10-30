Съветниците дадоха зелена светлина на кметството да поеме краткосрочен овърдрафт с максимален размер до 500 000 лв.

Общинският съвет в Дупница прие оставката на управителя на „Ученическо хранене“ Христо Пигов и избра нов в лицето на Светослав Соколов, който ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс.

Както „Струма“ вече писа, Христо Пигов подаде своята оставка преди няколко месеца, но все още се водеше на работа, преди местният парламент да я приеме. Той изкара на поста около пет години, през които неведнъж качеството на предлаганата храна от общинското дружество бе обект на недоволства от родители и ученици, както и спорове между общински съветници.

В крайна сметка на своето редовно заседание местните народни представители гласуваха освобождаването му от длъжността. След това те избраха нов временен управител до провеждането на конкурс, както задължава законът.

Избраният за нов ръководител на „Ученическо хранене“ е 31-годишният дупничанин Светослав Соколов. Той има икономическо образование, като в миналото е бил управител на голям комплекс и ресторант.

„Вярвам, че с много труд и постоянство бихме могли да направим една добра организация. Трябва да стремим към това да приготвяме една добра, вкусна и здравословна храна. Много важна е и обратната връзка с учениците като например да се правят анкети и да има кутии с предложения, за да се чува и тяхното мнение. Ще подходя с много уважение и отговорност, защото вярвам, че всяко дете заслужава най-доброто“, каза пред общинските съветници Светослав Соколов.

Неговото месечно възнаграждение ще бъде в размер на две минимални работни заплати, а председателят на ОбС – Дупница Костадин Костадинов увери колегите си, че ще работи плътно до новоизбрания управител.

Новият управител на „Ученическо хранене“ Св. Соколов



Междувременно местният парламент даде зелена светлина на кметството да поеме краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт кредит с максимален размер до 500 000 лв. Парите ще отидат за финансиране на предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината.

От кметския екип се обосноваха, че поемането на дълга се налага заради настъпилите промени в изпълняваните до момента договори за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битовите отпадъци, липсата на времево разсрочване на плащанията на задълженията по извършените услуги и изпълняваните проекти по европейските фондове, които се нуждаят от навременно междинно финансиране. Новите средства ще осигури навременно реагиране и текущо финансиране на предоставяните от Община Дупница публични услуги.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



