Съветниците забраниха на разложани приживе да си купуват гробни места, новата наредба приета, без да е ясно какво става със заварените случаи

Занапред разложани няма да имат право да си купуват предварително гробно място на територията на общината – този текст смути част от общинските съветници на вчерашната сесия, тъй като доста от съгражданите им вече са си платили приживе парцел. В новата наредба, която бе предложена за гласуване, обаче не е изяснен въпросът със заварените случаи. Предложение от една от комисиите да се допълни алинея, че закупеното гробно място става собственост на този, който го е купил, пък се сблъска с тълкуванието на общинската администрация, че гробното място остава собственост на общината, а хората купуват само право на гробоползване.

Пред задължението наредбата да се върне в цялост за ново едномесечно обсъждане, ако в нея се направят сериозни промени, съветниците предпочетоха да я приемат с уговорката впоследствие да чистят и прецизират текстовете в нея.

Вълнение предизвикаха и предложения за продажба на 2 общински апартамента и 2 гаража в Разлог. Председателят на ОбС Иван Димитров, който видимо вчера бе един от най-подготвените за сесията, уточни, че заради жилищата е поискал от администрацията обосновка на нуждата от продажба на имотите и списък на чакащите да се нанесат в евтините общински жилища, такива обаче не получил. От общината му отговорили само, че лицата имат право да си купят апартаментите, след като са им били наематели поне 5 г.

Иван Димитров вчера на няколко пъти обяснява отрицателните си вотове Сесията на Разлог мина бързо и сравнително гладко /

„Всеки има право да иска, но правото на едни не е задължение на други“, продължи да настоява на своето Димитров, който е адвокат по професия.

В крайна сметка двете предложения за продажба на общински жилища бяха приети с по 13 гласа „за“ и 6-има въздържали се, и то въпреки че жилищата са еднотипни, но различните вещи лица им изготвили пазарни оценки с разлика от 350 евро на квадрат.

Продадени бяха и 2 общински гаража въз основа на придобито право, според което всеки, който е наемател на гараж от поне 1 г., има право да го купи.

На поредна сесия Ив. Димитров отказа да гласува „за“ предложения, касаещи одобряване на проекти за изменение на Общия устройствен план на Разлог. От доста време той апелира администрацията да предприеме действия по отношение на цялостно изменение на ОУП на Разлог, който бе приет преди 7 г., но до момента това не се е случило.

„Изменяме го на парче, строим туристически обекти в промишлени зони, слагаме несъвместими обекти един до друг“, мотивира поредните си отрицателни вотове председателят на ОбС.

Масово обаче съветниците вдигнаха ръка „за“ и сега заради инвестиционни намерения ОУП ще бъде коригиран на още 3 места.

В хода на сесията съветниците приеха без забележки годишното изпълнение на бюджета на общината за 2024 г. и промениха списъка с капиталови разходи за 2025 г. Открита бе процедура за избор на съдебни заседатели за нуждите на Окръжен съд – Благоевград, а кметът Красимир Герчев бе натоварен да представлява общината на предстоящите извънредни общи събрания на Асоциацията по ВиК и на акционерите на „МБАЛ – Благоевград“ АД. Допуснато бе и изработването на десетина ПУП – ПЗ с отреждане за търговски обект, мотел, вили и къщи на територията на общината.

ВАНЯ СИМЕОНОВА