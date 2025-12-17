Съветниците от Банско изпратиха 2025 г. с песен за ЧРД на световния шампион Мартин Димитров, а за изпроводяк отказаха да гласуват ПУП на парче в Добринище

Съветниците в Банско пяха на английски „Честит рожден ден“ на Мартин Димитров, който тази година като 17-годишен тийнейджър се състезава в мъжка категория и донесе в Банско световна и европейска титла плюс две първи места в кикбокса. Поздравът бе за вчерашния му рожден ден и бе съпроводен от шоколадова торта, връчена му от кмета на града Стойчо Баненски.

На сесията на ОбС с огромен букет бе посрещната и Катрин Гемкова, световен шампион при жени 65 кг и най-титулованият състезател на таекуон-до клуб „Хоук-Банско“ с треньор Николай Кехайов.

В чест на двамата младежи Баненски нарече Банско „феномен“, защото само в рамките на една календарна година спортистите му спечелиха 360 златни, 170 сребърни и 180 бронзови медала, множество призове и класирания в топ 10 на световни и европейски шампионати, на международни и национални състезания в различни спортове.

На самата сесия – последна за 2025 г., местните избраници гласуваха 4000 лв. помощ на детската градина в с. Места, за да приключи годината без задължения, подпомогнаха финансово и Клуба по художествена гимнастика в Банско. Актуализиран бе бюджетът на общината за 2025 г. и бе взето решение за кандидатстване по процедури за купуване на електрическо превозно средство и зарядна станция за нуждите на заведенията за социални услуги и в подкрепа на ученици с таланти.

Приети бяха и няколко ПУП-а, но с рядко единодушие бе отхвърлено предложение за ПУП извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот в Добринище. Това стана след оживен дебат в зала трябва ли в градчето да има регулация на отделните зони, или предложенията на отделните инвеститори ще продължават да се внасят за гласуване в ОбС на парче. Кметът на Добринище Иван Сакарев отказа коментар по темата с удобното обяснение, че въпросният инвеститор му е роднина и не ще да се меси.

В крайна сметка роднината остана без ПУП, защото повече от съветниците предпочетоха да гласуват „въздържал се“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА