Съветниците „подариха” предколедно бившето кметство в топ центъра на Сандански за по-малко от 100 000 лв.

Не вдигнахте такса битови отпадъци, но дадохте имота на 10 пъти по-ниска цена, вместо да влязат 1 200 000 лв. в общинската хазна за подмяна на остарялата водопроводна мрежа, критикува колегите си А. Цанев

На проведеното редовно заседание, свикано от председателя на ОбС – Сандански Георги Батев, съветниците гласуваха с мнозинство да се продадат общински имоти в курортния град и селата Ново Делчево, Лебница и Поленица. На продан отива най-апетитният имот в Сандански, находящ се в топ центъра, който е оценен от независим оценител на 98 222 лв., с площ от 309 кв.м. „Против” гласуваха съветниците Антон Цанев, Николай Шаламандов и Асен Гогов. В гласуването не участва Аспарух Костадинов заради конфликт на интереси.

Антон Цанев критикува съветниците от ПП ГЕРБ, че са гласували „против” вдигане на такса битови отпадъци за 2026 г., а са „за“ продажбата на ценния общински имот – бившето кметство, за който реалната пазарна цена на квадратен метър е 4000 лв. Или по груби изчисления, в общинския бюджет от продажбата на имота в топ център, вместо да влязат около 1 200 000 лв., с които да се инвестира за подмяна на остарялата водопроводна мрежа в града, тази сума под 100 000 лв. е десет пъти по-ниска от пазарните цени, категоричен е А. Цанев.

Любопитно е, че този имот няма да се продаде на търг или конкурс, а с договор за покупко-продажба между община Сандански и Красимир Вангелов. В крайна сметка колегите му „подариха“ атрактивния имот предколедно.

Вторият имот, който получи благословията на съветниците да бъде продаден, е помещение в сградата на БИТУСС на ул. „Свобода”. Имотът е с площ от 109 кв.м, а началната пазарна цена е 97 678 лв. без ДДС. Този имот ще бъде обявен на продан чрез провеждане на таен търг. Третият общински имот в Сандански, находящ се в жк „Спартак”, се продава на цена от 14 657 лв. Имотът е с площ от 38 кв.м, там са изградени два незаконни гаража.

Имот в с. Ново Делчево с площ от 1350 кв.м се продава на цена 8000 лв. Имотът също ще се продаде чрез таен търг. Имот в с. Лебница, върху който е изградена триетажна къща, но земята е общинска собственост, иска да купи един от тримата собственици. Едно общинско жилище в Сандански ще бъде продадено на настоящия наемател на цена 44 350 лв. На търг за срок от десет години се отдават под наем три броя терени, находящи се в парк „Свети Врач“ в Сандански.

До насрочване на нови търгове се стигна след изтичане на тригодишния срок за отдаване под наем. Преобразувани бяха три имота в селата Яново, Ласкарево и Лебница от нива за жилищно строителство.

ЛИДИЯ МАНЕВА