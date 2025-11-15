СЪВЕТНИЦИТЕ РЕШИХА: Дават под наем цялата сграда на градската баня в Сандански за 35 г.

Градската баня в Сандански за втори път се слага на тезгяха за отдаване под наем, решиха съветниците на последната си сесия. В направеното предложение е записано, че се отдава на концесия цялата баня, а не така както бе заложено – само първият етаж. С гласовете на 23-ма съветници бе открита процедура по провеждане на концесия на общинския имот, който вече две години пустее и е потънал в прах и паяжина. Предложението бе направено от кмета Атанас Стоянов, след като преди година на насрочения търг не се яви нито един кандидат да я наеме за срок от 10 г. Сега в предложение е посочено, че концесията е за срок от 35 години.

Предложението на съветника Асен Гогов бе банята да изпълнява социални функции и да се стопанисва от общината, но не получи одобрение от кмета Ат. Стоянов и съветниците.

Димитрина Хаджиева-Недина попита дали е направен анализ и защо се е стигнало до прекратяване на концесията, а кметът Стоянов поясни, че е станало през 2023 г. по желание на концесионера заради Ковид кризата.

„Преди да се направи този анализ, ще трябва да бъде гласувано решение на Общинския съвет за откриване на процедура по концесия. Опитахме с наем, не се явиха кандидати. Имотът бе в разруха, а след като се отдаде на концесия, придоби нов облик. А за да има и социалната функция, трябва да се заложи в договорните отношения с бъдещия концесионер, ако се яви такъв”, каза Ат. Стоянов.

Д. Хаджиева не бе съгласна, че не може да се извърши анализ, подкрепена и от Стоян Стоев.

„Анализът е важен за прекратяване на съответния договор. Ако се подходи по същия начин, и сега не би следвало да очакваме по-различен резултат”, каза Стоев и предложи да се разделят имотите и да се направят преустройство, за да се избегне след една-две прекратяване на концесията.

Живко Иванов заяви, че условията на предишната концесия са различни, но законът е претърпял изменение, заради което сега не може да се прекрати концесията по искане на наемателя. „Приземната част е неразделно свързана с първия етаж. Ако се даде само единият етаж, ще бъде трудно”, каза Ж. Иванов.

Антон Цанев предложи да се отдаде целият обект и заяви, че само концесия ще реши проблема. На друга позиция бе съветникът Явор Аргиров, който бе категорично против, че банята има социална функция. „Банята няма социална функция от момента, в който всички ние си направихме по една две бани в апартаментите. Да, имаше години, когато банята, имаше такава функция. Нали Пасков се опита да направи такъв бизнес, направи инвестиция… И следващият концесионер ще фалира. Защо не се явиха кандидати за отдаване под наем за срок от десет – установиха, че в този бизнес няма приходи. Ще има, ако се промени предназначението на имота. Тази сграда ще се руши”, прогнозира Я. Аргиров.

Председателят Георги Батев предложи на гласуване предложението за откриване на процедура по концесия, след което с гласовете на 23-ма съветници бе дадено съгласие.

ЛИДИЯ МАНЕВА