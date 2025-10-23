Съветници: Искаме пълна ревизия на договорите, сключени между община Сандански и ОФК „Вихрен”

Пълна ревизия на договорите, сключени между община Сандански и ОФК „Вихрен“ и БФС за стопанисване на градския стадион, съблекалните, тренировъчното игрище, бившето заведение „Лучия“ и общинската собственост, върху която е изграден лунапарк с детски атракциони в нарушение на Наредбата за разпореждане, стопанисване и управление с общинската собственост, искат общинските съветници от кмета на община Сандански Атанас Стоянов, а резултатите да бъдат предоставени на днешното извънредно заседание, свикано от председателя на Общинския съвет Георги Батев. Поводът е искане на клуба за нов 10-годишен договор за ползване на имотите.

По предложение на зам. кмета Благой Дончев, който е вр.и.д. кмет на община Сандански, тъй като кметът Ат. Стоянов е в болничен, като трета точка съветниците ще трябва да гласуват учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОФК „Вихрен“ за всички имоти на градския стадион, с изключение на тренировъчното игрище, което е отдадено за ползване с договор от БФС за срок от 20 г.

Договорът за ползване на общинските имоти между община Сандански и ОФК „Вихрен“ е до 2027 г., но той ще бъде прекратен предсрочно с две години. Каква ще е ползата за финансовия благодетел Константин Динев-Коко, се питат съветниците, и защо ще трябва да се прекратява договор, който е в сила още две години.

Поставените детски атракциони се намират на метри от тренировъчното игрище, което се стопанисва от БФС. През 2024 г. след направена проверка от експертите към звено „Общинска собственост“ бе установено, че са поставени в нарушение на Наредбата за разпореждане, отдаване под наем и продажба. Съставен бе акт в размер на 1000 лв. на президента на ОФК „Вихрен“.

Според справка община Сандански през 2019 г. сключва договор с БФС за стопанисване на тренировъчното игрище с клауза да се извърши цялостен ремонт на игрището и се подмени осветлението. Изненадващо през 2020 г. ОФК „Вихрен“ извади на показ договор между БФС и футболния клуб, но въпросът е как е сключен този договор, тъй като футболният съюз няма правомощия да сключва договор с трета страна, каквато се явява ОФК „Вихрен“, и съгласно договора таксите и сметките за ток, вода и други разходи се поемат от БФС, а не от община Сандански.

Загадка остава и къде отиват средствата, събирани от тренировъчното игрище, където се играят приятелски футболни срещи всеки ден, и то от няколко отбора.

ЛИДИЯ МАНЕВА