Съветничката Василиса Павлова в сигнал до областния управител: Спрете новите правила за отпускане на еднократни помощи на община Благоевград, те наказват слабите и уязвените

Сигнал до областния управите с апел да спре решението на местния парламент на Благоевград, с което в края на октомври се приеха нови правила за отпускане на еднократни помощи, депозира вчера общинската съветничка Василиса Павлова. Тя настоява губернаторът да оспори решението през Административен съд или да го върне за ново разглеждане, тъй като то наказва слабите и уязвимите и ограничава нуждаещите се да кандидатстват за помощ. Мотивите, с които Василиса Павлова обжалва решението, са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, противоречие с действащото законодателство и основните принципи на социалната държава, заложени в Конституцията на Република България и Закона за социално подпомагане.

„В новите правила се предвижда отказ, когато лицето е получило помощ „за същите нужди“ от друга институция. На практика това лишава граждани от помощ, ако са получили минимална подкрепа от фондация или НПО, ако общността организира акции за набиране на дарения, и противоречи на чл. 16 от ЗСП, който допуска подпомагане от различни източници с цел социална защита на лицето“, даде конкретен пример пред вестник „Струма“ Павлова и допълни: „Изискването заявителят да не притежава повече от един имот няма опора в закона и може да доведе до косвена дискриминация по социално положение. Така лица, притежаващи идеални части от наследствени имоти, могат да бъдат неправомерно изключени въпреки реалната им бедност. Гласуваните промени остават без право на помощ лица, принудени да се преместят поради бедствие или насилие, тъй като се въведе изискване за 6 месеца уседналост. Новото изискване кандидатите да са платили здравните си осигуровки не може да бъде условие за достъп до хуманитарна подкрепа. Ограничението до 1 помощ за 12 месеца със забрана за повторна в следващите 24 месеца е в разрез с принципите на хуманност, тъй като животозастрашаващи събития не следват административен график. В новите приети правила липсва процедура за административно обжалване на отказите, а това нарушава Конституцията. Липсата на ясни критерии отваря възможност за неравно третиране и политическа намеса, което подкопава доверието в общинската социална политика“, категорична е Василиса Павлова, а заседанията на комисията за отпускане на помощите на тримесечие и изплащането в 3-месечен срок на помощта според нея обезсмислят характера на помощта.

Общинската съветничка смята, че областният управител има всички основания да върне решението или да го обжалва в съда, тъй като материалите са били внесени в Комисията по социална политика 5 минути преди началото на заседанието вместо 3 дни по-рано, както го изисква правилникът, и на практика съветниците не са имали възможност да се запознаят в детайли с текста и предложените промени и допълнения. Въпреки отказ на специализираната комисия предложението бе внесено през друга комисия, включено в дневния ред и прието от мнозинството.

ДИМИТНРИНА АСЕНОВА