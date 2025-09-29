Съветничката Василиса Павлова разкри: Две строителни фирми с предложение да „реанимират“ аквапарка в Благоевград, искат го за 10 г. с обещание да работи целогодишно

Две благоевградски строителни фирми са заявили пред кметския екип готовност да реновират аквапарка и полуразрушения закрит плувен басейн в съседство изцяло за своя сметка. Поискали са занемареното и пустеещо от години съоръжение да им се предостави за стопанисване за 10 години. Новината огласи от парламентарната трибуна на ОбС съветничката Василиса Павлова, като отправи питане към екипа на кмета Байкушев за намеренията на екипа му за бъдещето на любимата някога на благоевградчани зона за релакс и спорт край алеята за парк Бачиново. В питането си съветничката отбеляза, че бизнес предложението е било направено през пролетта на тази година и фирмите са декларирали готовност за своя сметка да пуснат в експлоатация аквапарка, поемайки всички разходи за ремонта, като направят и нужните инвестиции за целогодишна експлоатация на съоръженията. Гаранциите, които са поискали в замяна, били разрешение от ОбС за ползване на термална вода за басейна, общината да подготви работно задание за належащите ремонти и концесия за срок поне от 10 г. В замяна те са готови да поемат всички разходи – от ремонта до сметките за ток и вода, включително таксите за водовземане и заплатите на персонала. „Вместо да бъде разгледано това предложение, Вие публично сте заявили, че това не Ви е приоритет“, обърна се Василиса Павлова към кмета Байкушев и припомни, че аквапаркът бе една от важните теми в предизборната кампания на градоначалника с обещание за провеждане на референдум за бъдещето му.

М. Байкушев Аквапаркът от години е заключен за благоевградчани

Павлова цитира още, че на пресконференция в началото на управленския мандат през февруари 2024 г. М. Байкушев представи 3 възможни варианта за съдбата на открития плаж: провеждане на процедура за концесия, отдаване под наем или самостоятелно финансиране и управление от общината, за което обаче няма нужните средства.

Припомняме, че през зимата на 2024 г. американецът Джими Хорн, който със семейството си наскоро се бе заселил в Благоевград, поде доброволческа инициатива за почистване на плажа с идея поне големият басейн да се пусне в експлоатация същото лято. Това не стана нито тогава, нито по-късно, а в отговор на въпроси на вестник „Струма“ за бъдещето на плажа от кметството тогава отговориха, че продължителната безстопанственост и липсата на поддръжка е увредила сероизно съоръженията и възстановяването им изисква сериозни инвестиции, каквата възможност на този етап общината не разполага.

Новата ситуация обаче дава сериозни надежди на благоевградчани да имат отново работещ аквапарк. В тази връзка съветничката Василиса Павлова с питането си до кмета Байкушев поиска обществото да бъде информирано какво е състоянието на аквапарка и какви предварителни финансови разчети са направени за реновирането му, кога ще се проведе обещаното обществено обсъждане за бъдещето на плажа и дали липсата на гласност за намерениета на кметския екип не означава, че се готви промяна на предназначението на терена от място за спорт и развлечение за паркинг на множащите се в съседство нови кооперации.

Припомняме, че акварапкът стои затворен над 7 години. През 2021 г. ОбС прекрати 30-годишнната концесия с „Аквапарк“ ЕАД , подписана през 2005г , с около 3,5 млн. лв. загуби за общината.

Отговор на питането на Василиса Павлова се очаква в законовия 1-месечен срок от внасянето му.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





