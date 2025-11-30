Съветничката В. Павлова с въпрос от парламентарната трибуна: Какви заплата и бонуси получават кметът на Благоевград и заместниците му?

„Какъв е размерът на месечното възнаграждение на кмета Методи Байкушев и на заместниците му, включително и допълнителните възнаграждения?“, въпроса зададе от парламентарната трибуна на последната за ноември сесия на ОбС – Благоевград съветничката Василиса Павлова. В питането си тя изрично настоя за кратък и ясен отговор, без проценти и объркващи допълнително обстоятелства, отбелязвайки, че е наясно с нормативната уредба, разпореждаща заплатата на кмета, да не надвишава основната заплата на министър, а на заместниците му – 80% от неговата.

Съветничката мотивира питането си с очаквано ново увеличение на общинските такси и с цел прозрачност на разходите на политическото управление на общината.

„Проблемът е в двойния аршин, с който измервате собствените си решения и възможностите на хората да понесат последствията от тях. Лесно е да вдигате всякакви такси, да налагате рестрикции и да готвите нови данъци, когато всеки месец в джоба Ви влиза сигурна и щедра заплата. И докато Вие „спокойно управлявате“, хиляди хора в Благоевград си броят последните стотинки за ток, вода, храна и такси. За тях всяка „малка“ промяна е сериозен удар по оцеляването. А в общината това очевидно не трогва никого“, заяви В. Павлова в пленарната зала.

По време на изказването й болшинството съветници показаха пренебрежение и в противовес на очаквано достойно поведение на народни избраници демонстративно започнаха да говорят помежду си. Шумът от бърборенето им почти заглуши гласа на Павлова в микрофона на трибуната и председателят на местния парламент Антоанета Богданова бе принудена да въдвори ред с апел за тишина в залата.

Василиса Павлова е съветникът с най-много отправени парламентарни питания до кметския екип до момента, самостоятелно депозираните са 27 и още 3 са в група с други съветници.

Отговорът на питането й се очаква да бъде представен от градоначалника в срок от 1 месец.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА