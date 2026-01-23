Съветничката В. Павлова: Закръгляването на цените в общинските наредби може да се оспори

Промени в общинските наредби със закръгляване на цените надолу до най-близките 5 евроцента може да се оспори в Административен съд или от областния управител, тъй като подобен подход не следва разпоредбите за превалутиране. Предупреждението бе отправено вчера от общинската съветничка Василиса Павлова на съвместното заседание на постоянните комисии по социална политика и по здравеопазване на ОбС – Благоевград, на което се дискутираха внесени за гласуване прадложения на зам. кмета Ася Иванова. В. Павлова внесе предложение да се коригира текстът, като понятието закръгляване се замени с ново определяне на цена, така ще отпадне възможността за обжалване. Тя допълни още, че в проекта за изменение на наредбите, определящи таксите и цени на услуги, е посочено, че закръгляването надолу не води до финансови последици, което не отговаря на истината, тъй като приходите ще намалеят, независимо каква ще е сумата, и предложи този текст да отпадне. Предложението й не се прие от болшинството в социалната комисия, но ще се подложи на дискусия и гласуване от съветниците във всички комисии на предстоящата в края на януари сесия на местния парламент.

В. Павлова М. Байкушев



В. Павлова изрази съображения за противоречие със специалното законодателство на предложеното от кмета М. Байкушев създаване на ново звено „Превенции“, което да обедини дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви, Местната комисия за борба с трафик на хора и Общинския съвет по наркотични вещества.

„Трите структури са самостоятелни колективни органи, създадени на основание на 4 закона и подзаконови актове, и ОбС няма правомощия да изменя и прехвърля техни функции, без изрично да се гарантира тяхната административна самостоятелност“, каза Василиса Павлова. Тя предложи да се създаде междуинституционален координационен механизъм по превенция на местно ниво вместо звено към Общинска администрация, което да заседава минимум веднъж на 3 месеца и да координира провеждането на общи кампании и инициативи.

Кметът М. Байкушев отбеляза, че няма риск от противоречие със закона, защото със създаване на звено „Превенции“ не се отнема самостоятелността на нито една от трите съществуващи дейности. „Дали ще се нарече звено или механизъм няма значение, това не променя факта, че е необходимо създаването на друг механизъм, по който да функционират трите комисии“, коментира градоначалникът.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА