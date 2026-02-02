Съветничката В. Павлова настоя за цифри: колко взимат благоевградският градоначалник и заместниците му

Размера в конкретни цифри на заплатите на кмета на Благоевград и неговите заместници заедно с допълнителните материални стимули, които получават, поиска общинската съветничка Василиса Павлова. Тя не скри недоволството си от отговор, получен на нейно питане за възнагражденията на кметския екип, като посочи, че директива на Европейския съюз от 2023 г. премахва тайната около възнагражденията и отказът да се предостави конкретна информация в еврозоната вече се счита за нарушение на законодателството.

„Целта на питането ми бе прозрачност за разходване на публични средства, но в отговора си кметът излага нормативната база, съгласно която се определят неговото и на заместниците му възнаграждения, като цитира МПС от 2010 г. и решение на ОбС от 2022 г., както и вътрешни правила. Посочва се, че според тях възнаграждението се актуализира на всеки 3 месеца, че последната актуализация на кметската заплата е била на 02.12.2024 г. и че той доброволно се е отказал от допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит“, каза Василиса Павлова и подчерта, че в отговора не са посочени конкретни размери на месечните възнаграждения, нито на получените ДМС-та.

„Считам, че предоставеният ми отговор е изключително формален и обществото има право да знае как се разходват публични средства, как се определят възнагражденията и какви допълнителни материални стимули получава кметският екип, на какво основание и какви са механизмите за тяхното актуализиране. Настоявам за нов отговор, в който да се уточни има ли обстоятелства за укриване на тази информация предвид факта, че става дума за публични средства“, каза Василива Павлова.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА