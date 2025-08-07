Съветничка попиля съгражданите си: Само 13 доброволци гасихме пожара над Кресна, останалите пушиха и пиеха кафета в беседките и викаха „Нека изгори!“

Божидара Кузманова твърди, че умишлено е скрита информация за изгорели вили и къщи за гости още на втория ден

Съветничка в Кресна попиля съгражданите си заради масовото кръшкане от човешкото им задължение да помогнат при гасенето на големия пожар, избухнал преди 2 седмици в Пирин, който до вчера още не беше потушен.

Божидара Кузманова от МК „Левицата/Български възход, ВМРО-БНД“ взе думата в края на сесията във вторник, като стратегически изчака посетителите на заседанието да си тръгнат, за да може да говори необезпокоявана само пред колегите си в ОбС и камерата, излъчваща сесията онлайн. Речта й бе неподредена, на диалект, но общият тон бе разбран от всички – жителите на Кресна са се скатали по време на пожара, предпочели да си пият кафето и да пушат под беседката, а единственият им дерт бил да проверят дали кметът на общината Николай Георгиев е на мястото на пожара.

Още в началото на емоционалното си изявление съветничката се обърна към камерата:

„Аз конкретно искам да се обърна към камерата за всички зяпачи, пушачи, кафеджии, дето ще гледат записа. Има какво да кажа първо, като човек, второ, като общински съветник и трето, като човек, свързан със Синаница /б. р. в края на юли огънят стигна до вилната зона на курортната местност/.

Абсурдно е на мен в неделя да ми се звъни по телефона с конкретен въпрос „Ники къде е?“. Сиреч Николай Георгиев, кмет на община Кресна. Защото всички, които беха по джапанки, по дънки, качили се горе да гледат сеира, а не да помагат при гасенето на пожарите, не да носят вода, не да питат вие живи ли сте, умрели ли сте, всички сеирджии се качиха горе, за да направят проверка кметът дали е там. Да, Николай Георгиев беше там от ден първи, аз не разбрах другите по беседките и по кафенетата къде беха. Значи в Долна Градешница предпоследната вечер, преди да завали дъждът, стана един страшен цирк, в който хора от Градешница изманипулираха всички жители на Долна Градешница с личната цел да им се пазят техните имоти. Вкара се смут, жените почнаха да пищят по площада и някак си двайсет човека, които досега спеха, които не им пукаше въобще, решиха че в 10 и половина вечерта, без въобще да имат компетентно лице до себе си, ще тръгнат да гасят некакви пламъци некъде си. И аз тогава си казах мнението: „Слепецът води слепите“ и още един израз използвах, сега да не ми кажат, че съм цинична… Тогава, в 9 и половина на следващата сутрин, ми звъни по телефона младеж от селото и ми казва, че той е персонално обиден за това, че съм казала, че той е безотговорен и не му пука и е редом до всички кафеджии и пушачи на беседката. И аз му казвам: „Добре, ти 5 дена къде спа, да не ми звъннеш на мене да питаш какво е положението“. Това беха над 90% от хората в община Кресна и е срамота. Мислех си, щото вчера ми дадоха статистика, колко доброволци са се събрали за един час в Симитли, където гореше успореден пожар, мислех да дам тази статистика, имах идеята поне на доброволците да им кажа публично имената. Няма да го направя, защото е плашещо, плачевно и трагично, че 90 плюс процента от общината ни не си мръднаха пръста като доброволци. С единственото оправдание, че те няма да ходят да пазят лозята на еди-кой си и че двата бизнеса, които са се ангажирали със Синаница, са си пазили хотелите и вилите. И аз искам да задам един прост въпрос. Нашият хотел не функционира, но бракониерите където ходят и ловуват, на тех им изгореха ловните пространства. На хората, които имаха реална опасност да им изгорят пасищата, защо всяха смут сред градешлии да ходят 20 човека да им пазят пасищата. Това е манипулацията!

Тука ние от година и половина гласуваме на тоя бизнес складовата база да му се премести, за да стане по-голяма, тоя бизнес да вземе още площ… Винаги сме гласували в полза на бизнеса, да има двама човека въздържали се. Къде беше бизнесът, ми е въпросът? От всички складови бази, от всички магазини кой бизнес се ангажира да сложи 20 стека вода на доброволците да карат нагоре. Тука не са само доброволци, не само пожарникари, тука са и служители на Горското. Нема да коментирам, че в Струмяни горски служители в деня на пожара си пускат болничен. Това е другата безпардонна ситуация. Значи, бизнесът не се появи 5 дни. Появиха се едни доброволнически инициативи. Аз съм на мнение, че доброто е добро, когато се прави навреме, за да има резултат навреме, а не на петия ден да се сещат да ни карат вода горе на Синаница. Знаете ли какво стана с водата? И ще се погрижа да отида сега да снимам, за да не си съберат боклуците. Носят ни с един бус вода да пият хората на петия ден. Страхотно, браво, ние пет дни ако чакахме тея стекове, да бехме изпомрели горе. Носят ни стековете, зарезаха ги на спирката – 11 стека: „Боби, Зоя, раздавайте на хората, ето и кроасаните“. И аз казвам: Аама чакай, ти си ги докарал, ти си отговорен като доброволец, свърши си инициативата докрай. Кльопнаха водата там, после ние, дето цел ден сме били горе на пожарите, да им пренасяме и на доброволците, които са силни само във фейсбук на добри дела, да им преносим стековете. Да вземем 11 стека, да ги качиме на колата, да ги откараме на Върбите, от Върбите пак на спирка „Пепи“, от спирка „Пепи“ до Градешница, по гаражите, по колите, за да се качат нагоре. Това добро ли е? И после да пишат във Фейсбук: „За доброто трябва да се говори, да му даваме гласност“. Да, но това е добро, когато не ангажирате други хора, които се занимават с по-важни неща, да ви ходят по… дупетата. Защото ей това стана. Ние не сме тук да преносваме некакви стекове. А и с един от тея стекове някой е искал да гаси дърво в едно дере. Аз отивам вечерта, щот гледам нещо пуши, спирам колата и отивам с две туби вода и една лопата и гледам отстрани, точно където е ограничението на пожара, хвърлени изпразнени бутилки и смачкани. Значи ние требва и на това добро дело да ходиме да събираме боклуците!

Та когато има форсмажорни ситуации като тази, е пълна безотговорност да си пушим цигарите и да казваме „Нека изгори!“. Другите коментари няма да ги цитирам. Аз не видех повече от 13 човека горе на пожарите. И с цялата си наглост ще казват „Некой ходи горе да си пази хотела или вилата“. И за „Аделина стил“ – тука ще съм и субективна, защото избухва пожарът в петък-събота, а цистерната с 16 тона вода на „Аделина стил“ е на Илинденци. Защото същите хора, които правят коментарите, че Младен и Васко си пазят имотите, не знам дали са се замислили колко надници отидеха от джоба на тея хора. Щот беха единствените бизнеси, които са поели отговорност. Защото нито кресналии, нито градешлии се включиха. Много е лесно иначе да сочим с пръстче, ама да се замислим, че другите 3 пръста сочат към нас. Васко си пазел вилата! Вие знаете ли, че той стоеше долу и зареждаше с цистерната малките пожарни? Ама нашият хотел как ще функционира, ако нема природа, бе, толкова ли ви е акъла на вас?“.

На сесията младата съветничка взе думата, за да разкритикува остро ония, които предпочетоха да пишат във Фейсбук, вместо да се включат като доброволци

Божидара бе заподозряна от свой съгражданин, че с грим се е опитала да имитира сажди по лицето

Гората над Илинденци, с която съветничката отговори на анонимните коментари по неин адрес



Емоционалното слово на Кузманова не остана незабелязано от обществеността. По социалните мрежи се появиха и няколко негативни коментари – всички подписани с „Анонимен член“:

„На днешната сесия една „съветничка“ с просташкия си език си позволи да критикува жителите на цяла община Кресна и да омаловажи труда на дарители и доброволци. Фалшива сте, Вие уважаема „съветничке“! Прилагаме снимка, на която вероятно сте се гримирали с грим, имитирайки сажди по нежното Ви лице, а опита Ви за тъжен и уморен поглед с лека усмивчица, определено не се е получил. Не Ви отива да се правите на огнеоборка, нито пък на морален стожер! Жалка сте!“, гласи един от тях, към който е приложена снимка на Божидара Кузманова с изцапано лице.

„Божидара Кузманова, защо не попитахте с какво е помогнал бизнесменът Иван Караджов, беше срещу Вас на сесията. Валентин Стоичков също е бизнесмен, има хотел и оранжерии. Той с какво помогна на пожара? Георги Костов също е бизнесмен. Защо от тях не поискахте сметка, че като бизнесмени не са помогнали за пожара?“, поинтересува се друг неин съгражданин.

Отговорът на съветничката беше еднозначен – снимки на стотиците декари изпепелена гора над Илинденци и, според нея, умишлено скрита информация, че още на втория ден от пожара е имало изгорели вили и къщи за гости.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





