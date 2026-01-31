Съветничките А. Сивикова и Г. Муртова „кръстосаха шпаги“ в дебат за застрояването на Стопанския двор

ОбС отряза „Байрак 2112“ ЕООД да вдигне по-висока сграда

ОбС – Благоевград отряза „Байрак 2112“ ЕООД на Татяна Байрактарска да вдигне по-висока кооперация от разрешените за района на бившия Стопански двор 15 м с кинт 2,5 м. Искането на инвеститора провокира дебат и „кръстосване на шпаги“ между две дами в местния парламент. Той бе провокиран от изказване на съветничката от ПП-ДБ Антония Сивикова, която протестира срещу искането за увеличаване на кинта за застрояване на имота от 2,5 м на 4,5 м.

Г. Муртова А. Сивикова

„Вече чувам нарицателното „втори китайски квартал“ за района на бившия Стопански двор и искам да ми обясните причините защо всеки път трябва да се изправяме „на нокти“ и да гласуваме промяна на кинта. Като Общински съвет сме поели ангажимент против презастрояването и за създаване на добра градска среда. Защо сега се налага да правим обратното?! Положението в бившия Стопански двор е, меко казано, нелепо!“, реагира остро Сивикова.

Колежката й от групата на Движение „Гергьовден“ Гергана Муртова напомни, че казусът се внася за втори път в пленарна зала, след като през декември искането е отхвърлено без мотив и дори без дебат, въпреки одобрението на членовете на Комисията по териториално и селищно устройство.

„Този казус за мен е интересен като поведение на ОбС. Отхвърляме го, без да кажем защо. Смятам, че трябва да има аргумент нашето несъгласие. Вчера бях там и разговарях с инвеститора, мотивът за искането на по-висок кинт е, че заради денивелацията първите два етажа ще са за паркоместа, заедно с подземен паркинг. Мотивът за паркоместа не е състоятелен, но за съседната кооперация ние сме разрешили да е по-висока и сега правим наказателна акция срещу друг инвеститор ли? Ще се гордеете ли, като минете утре оттам – едната сграда стърчи, и знаете, че не архитектурен гений, а ОбС сме взели това решение?! Нека общинските експерти обяснят има ли основание да отхвърлим искането, защото не знам да има проблем със засенчване или с отстояние, имотът не е в зона със строги ограничения… Нека дебатираме по темата“, призова Г. Муртова.

Апелът й обаче остана без реакция, ако не се брои коментарът на А. Сивикова, че задачата на ОбС е да подкрепи визията сградите да са равни или да избере презастрояването на бившия Стопански двор.

С 10 гласа „за”, 3 „против” и 23 „въздържали се” съветниците показаха, че предпочитат да не са категорични в становището си, и искането на бизнесдамата Татяна Байрактарска не получи нужните му 2/3 гласа, за да се приеме.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА