Съдбата ще бъде на тяхна страна: Четири зодии ще намерят своята сродна душа през септември

Ако сте родени под един от тези четири знака, септември може да бъде месец, който ще запомните завинаги. Звездите предсказват, че тогава ще имате шанса да срещнете своята сродна душа, пише „Атма“.

Зодия Телец

За Телеца това ще бъде месец, пълен с изненади. Слънчевото затъмнение в Дева на 21 септември активира дома на любов и страст. То може да донесе внезапна среща или флирт, който ще прерасне в сериозна връзка.

Слънцето, Венера и Меркурий в Дева ще събудят тяхната креативност и чар, а Юпитер в Рак ще увеличи самочувствието им.

Съвет: Излезте от зоната си на комфорт и оставете спонтанността да ви води.

Зодия Рак

За Раците септември е месец на съдбовни срещи. Юпитер преминава през техния знак – рядък аспект, който носи силен магнетизъм.

Лунното затъмнение в Риби на 7 септември ще им помогне да се освободят от миналото и да направят място за нова любов. Навлизането на Марс в Скорпион на 22 септември ще засили страстта и смелостта им.

Съвет: Осмелете се да направите първата крачка и позволете на уязвимостта да ви доближи до любовта.

Зодия Козирог

Въпреки че Козирозите често са отдадени на работа и цели, септември ще подчертае нуждата им от любов. Юпитер в Рак осветява дома им на партньорствата и това е един от най-благоприятните транзити за нови връзки.

Слънчевото затъмнение в Дева може да донесе срещи, свързани с пътуване, лекции или бизнес събития. Марс в Скорпион ще ги насърчи да бъдат по-отворени и общителни.

Съвет: Отделете време за любов – когато покажете нежната си страна, вие отваряте вратата към истинската си сродна душа.

Зодия Водолей

Водолеите ще бъдат в центъра на вниманието този месец в любовта, благодарение на Венера в Лъв, която активира сектора им на партньорство.

Приятелствата и познанствата лесно могат да прераснат в нещо повече. Средата на месеца е особено благоприятна – хармоничният аспект между Венера в Лъв и Марс във Везни ще донесе възможност за среща, която ще бъде дълбока и искрена.

Плутон допълнително подчертава автентичността и привлича хора, които ще ги оценят такива, каквито са.Съвет: Не анализирайте твърде много – отдайте се на чувствата си и бъдете отворени за любовта, която може да произтече от приятелство или съвместен проект.





