Съдийският прочит на най-спорната ситуация за суперкупата: Няма втори жълт картон за играч на орлите

За първи път в родния футбол БФС показа видеоклип със съдийския прочит на спорните моменти в двубоя за суперкупата между „Лудогорец“ и „Левски“. Главен рефер на мача бе самоковецът Мариян Гребенчарски, а разрез на решенията на самоковеца в трите разгледани положения прави бившият рефер Александър Костадинов в хронологичен ред: 1. Ситуацията, при която Петър Станич получи жълт картон в 18-ата минута; 2. Ситуацията с фал за възможен втори жълт картон на Дерой Дуарте в 51-ата минута; 3. Ситуацията, в която Бернард Текпетей отбеляза гола за разградчани в 70-ата минута.

„В случая под №1 конфликтът започва в наказателното поле на „Левски“, впоследствие се прехвърля в средата на терена. След провокация на капитана на сините Георги Костадинов играчът на „Лудогорец“ Петър Станич демонстративно сваля фланелката си и я хвърля на терена. Съдията изпуска от поглед инцидента, тъй като е насочил вниманието си в друга точка на игрището, където е топката, но получава информация за действията на Станич. В този момент е било нужно според правилниците и двамата да получат жълти картони, а не само сръбският атакуващ халф. На Костадинов картонът би бил за „провокативни и подстрекателни жестове и действия“, докато този на Станич е за „неуважително поведение“ към играта. В хода на мача Костадинов все пак получи официално предупреждение, което можеше да бъде второ и да бъде изгонен още в началото на втората част“, пояснява Ал. Костадинов.

За непоказания втори жълт картон и респективно червен на Дуарте, според анализатора, нарушението в гръб срещу Майкон е от т.нар. „невнимателни“, тъй като бразилецът изскача зад гърба на опонента си в момент, в който той посяга към топката, и го спъва без умисъл. Гребенчарски е на най-правилната позиция и взима точното решение да отправи само устно предупреждение. Голът на Текпетей също е абсолютно правилно зачетен и главният съдия е подходил коректно. Важно уточнение е, че от „Левски“  не са имали претенции. Засада на голмайстора няма, нито нарушение срещу персоналния му пазач Оливер Камдем.

