Съдийският шеф Ст. Тодоров размаха пръст на Ст. Тренчев, перничанина Л. Любомиров, дори на Кабака, „Лудогорец“ издейства наказание на международник

Шефът на футболните ни съдии Станислав Тодоров размаха пръст на подопечните си за зачестилите грешки напоследък в мачовете от Първа лига. Претендиращият за безпристрастност шуменлия обаче се наведе на хегемона „Лудогорец“ и наказа международника Драгомир Драганов, срещу когото ревнаха от Разград след 0:0 с ЦСКА. Тодоров отчете четири по-сериозни издънка в анализираните спорни ситуации в 12 мача с участието на шампионите от Делиормана, армейците, „Левски“, „Ботев“ /Пд/, „Локомотив“ /Сф/, „Локомотив“ /Пд/, „Славия“, „Септември“…

Ст. Тодоров Ст. Тренчев

Л. Йюбомиров Др. Драганов



„Като цяло съдийството е добро. Но се нагнетява напрежение, а и съдиите са хора. Грешките малко повече зачестиха, но всеки си има свои критерии, вижда и тълкува различните ситуации по свой начин. Не може да ги уеднаквим. Получават се и грешни преценки. Заради неточности има наказани съдии с изваждане от нарядите до три мача“, поясни предводителят на Съдийската комисия, но отказа да посочи имената на санкционираните. Въздържа се и от коментар за новите международни арбитри, докато от ФИФА не дойде официално потвърждение, макар че номинациите вече са ясни.

От СК определиха като пресилен червения картон, който Георги Давидов вдигна на Ивайло Иванов от пловдивското „Локо“ в 44-та мин. на двубоя срещу „Лудогорец“ на Лаута“, както и неправилната намеса в случая на отговорника за системата за видеоповторения Никола Попов, привикал на монитора край тъчлинията главния рефер. В крайна сметка гостите се възползваха от бонуса числено предимство и се добра до точката дълбоко в добавеното време.

Грешно се оказа и решението на Красен Георгиев да подмине нарушение за дузпа в полза на софийските железничари срещу ЦСКА за игра с ръка на Анжело Мартино в наказателното поле и двубоят завърши наравно.

Като неправилно се отчита изгонването от перничанина Любослав Любомиров на Себас Уейд от „Септември“ в срещата с пловдивските канарчета. Станимир Тренчев е сгафил със зачитането на първия гол на „Славия“ при победата с 2:0 над червено-черните от „Надежда“ в малкото столично дерби. Асистентът за попадението Мартин Георгиев си подкара топката с волейболен прийом с две ръце, но синът на легендата на „Беласица“ Лозан Тренчев-Льони не реагира. Замълча си в тъмната стаичка на ВАР-а и №1 в съдийската ранглиста Георги Кабаков.

Според Ст. Тодоров решението за отмяна на дузпата за „Левски“ срещу „Лудогорец“ след падане на Радослав Кирилов в пеналта на зелените е правилно, но главният съдия Радослав Гидженов се е позиционирал погрешно и затова е посочил бялата точка, а впоследствие комуникацията му с видеоарбитража е била недопустима. Сблъсъкът на „Колежа“ в първата минута между халфа на сините от „Герена“ Рилдо Фильо и вратаря на канарчетата Даниел Наумов не е бил за червен картон, тъй като бразилецът не е могъл да прескочи стража и от инерцията го е нацелил с бутоните в лицето, без да има умисъл в действието му.

Главният рефер на дербито ЦСКА-“Лудогорец“ Др. Драганов е с понижена оценка вследствие доклада на съдийския наблюдател Валентин Добрев, който ще бъде разгледан на следващото заседание на комисията.

СТОЙЧО СТОИЦОВ