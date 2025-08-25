Съдията „отне“ дебютен гол на възвръщенец в „Пирин“ за разгрома над „Спартак“, врачани натириха орлето М. Бачев

Орлетата пометоха с 5:2 „Спартак“ насред Плевен, а главният рефер Димо Димов „отне“ дебютния гол след завръщането в родния клуб на Мариян Вангелов. В интернет страницата на благоевградчани първомаецът е вписан като автор на последното попадение в мача, докато в съдийския протокол за голмайстор е посочен левият защитник Борис Иванов. Наставникът Христо Арангелов направи само една промяна в състава, който седмица по-рано допусна големия домакински гаф срещу „Локомотив“ /ГО/. В титулярните 11 започна Запро Динев вместо Георги Търтов, но и двамата имаха заслуга за гросмайсторския резултат – петричанинът вкара за втори път през сезона, а роденият в Гърмен негов нов съотборник се отличи с две асистенции след появата си на терена. Силен мач изнесе и Станислав Костов, който скоро след началото нацели гредата, преди в 18-та мин. да изведе Марио Ивов на изгодна позиция за откриващия гол. На свой ред симитличанинът само пет минути по-късно сложи топката на главата на капитана Александър Дюлгеров, който надскочи бранителите и с глава удвои. Интригата в двубоя се върна в края на първото и началото на второто полувреме. Мартин Трифонов намали изоставането в продължението на редовните 45, а асът на спартаковци Преслав Антонов изравни в 50-та мин. Гостите обаче набързо възстановиха аванса си. В 61-та мин. Динев се ориентира най-добре при едно меле в пеналта и отново изведе пиринци напред. В 71-та мин. влезлият на смяна Г. Търтов подхвана атаката, при която вратарят Ил. Илиев отрази удара на М. Вангелов, но срещу безупречната добавка на Ст. Костов нямаше какво да стори. Стражът бе принуден да се наведе за пети път дълбоко в добавеното време.

Двамата капитани Ал. Дюлгеров и Пр. Антонов се разписаха по веднъж, а съдията от Сливен Д. Димов не призна за голмайстор М. Вангелов /сн. 3/ сн.3

През уикенда от Враца дойде новината, че наставникът на „Ботев“ Христо Янев-Джуджето е натирил юношата на орлетата Мартин Бачев, когото отмъкна от Благоевград преди година и половина. Под Околчица централният защитник записа 39 мача и 2 гола.

„СПАРТАК“ /ПЛ/: Илиев, Спасов, Господинов, И. Иванов, Корсо, Трифонов /86-Велков/, Сл. Петков /72-Таиров/, Ал Бадарин, Антонов, Яначков, Хр. Петков /72-Николаев/.

„ПИРИН“: Кр. Костов, Дюлгеров, Боянов, Б. Иванов, Бодуров, Малинов /84-Е. Георгиев/, Динев /84-А. Петков/, Близнаков /56-Вангелов/, Ст. Костов /75-Дурев/, Бандев, Ивов /56-Търтов/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





