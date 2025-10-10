Съдия от Дъбница хвърлен на „кървав“ мач за купата в Перник, УЕФА неглижира безчинствата в родния елит на рефер №1 у нас

Проспериращият съдия от Дъбница Мурад Адем е хвърлен на „кървавия“ мач за купата в Перник между четвъртодивизионния „Металург“ и средняка във Втора лига „Хебър“. Очаква се домакините, които са втори в „А“ областната група, да се хвърлят на „кило кръв и метър кожа“ срещу по-високо ранкирания опонент в опит да запазят нулата в графата загуби от началото на кампанията. Лайсмените Венелин Иванов от Сандански и Йордан Гошев от Благоевград са пратени в неделя на „Летището“ в София в помощ на Любомир Вушовски на друг завързан сблъсък във втория по сила турнир – между тигрите от „Витоша“ и железничарите от Горна Оряховица. Това е вторият наряд в рамките на една седмица за сина на наставника на „Струмска слава“ Стефан Гошев, който миналия уикенд асистираше на кюстендилеца Антонио Антов при разгромната победа на дубъла на ЦСКА с 6:0 над шоколадите от Своге.

Йордан Гошев Мурад Адем

Венелин Иванов Георги Кабаков

Междувременно УЕФА неглижира безчинствата на рефер №1 на книга в България Георги Кабаков, който е със спрени права у нас за неопределено време. Въпреки това европейската централа възложи на пловдивчанина световната квалификация между Латвия и Андора, която ще се играе в събота на стадион „Даугава“ в Рига. В бригадата на кума на ексмеждународника Ивайло Стоянов-Сватбата са тъчарбитрите Мартин Маргаритов и Мартин Венев, съгражданинът му Радослав Гидженов и Никола Попов са отговорници за ВАР, докато в обувките на делегат и съдийски наблюдател влизат съответно норвежката Прамила Сузане Матиасен и литовецът Нериюс Дунаускас. Кабака отнесе санкция в отминалия кръг на Първа лига за гафа в малкото столично дерби между „Славия“ и „Локомотив“, когато беше пред мониторите на видеоарбитража и подмина волейболната асистенция на защитника на белите Мартин Георгиев за гола на Емил Стоев. Наказание бе наложено и на главния съдия Владимир Вълков.

