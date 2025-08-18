Съдия учуди съперник на козлите с дузпа в негова полза

Банско спечели първи 3 т. у дома с победа 2:1 срещу „Костинброд“, който почти цял мач игра с човек по-малко. В титулярния състав на козлите oтсъстваше контузеният Аджил Невеш, но мястото му зае Ибрахим Шериф. За играч на двубоя бе обявен Жоро Рошков не само за гола си, а и заради активната си игра. Негов пропуск в 7-та мин. му попречи да открие резултата още в 7-та мин. след извеждащ пас на ветерана Владислав Златинов. В 12-та мин. пак той бе близо до попадението, но Александър Маджаров бдеше. В 15-та мин. пък се откъсна сам срещу стража и принуди капитана на гостите Асен Георгиев да го спре с цената на нарушение точно пред наказателното поле и да остави своите с 10 души след заслужения червен картон. При последвалия пряк свободен удар изстрелът на Златинов улучи лявата греда. Нямаше прошка обаче в 19-та мин., когато Рошков поправи мерника си и даде преднина на банскалии. Асистенцията отиде на сметката на Асен Либяховски. В края на полувремето главният рефер Мартин Стефанов разбуни духовете с отсъдената дузпа в полза на костинбродчани, с което учуди и тях самите. В ситуацията топката срещна рамото на Тодор Пасков, но арбитърът посочи бялата точка и Радослав Василев възстанови равенството.

Жоро Рошков Лазар Еринин



След почивката гостуващият тим се затвори в собствената половина и забърка бетона в опит да удържи хикса. На два пъти, в 59-ата и 65-ата мин., Руслан Иванов опита безуспешно от дистанция да порази мрежата, а в 67-та мин. Рошков пропиля още един златен шанс. В крайна сметка Маджаров и съперниците му бяха принудени да капитулират в 76-та мин., когато Марио Димитров проби по фланга и намери резервата Лазар Еринин в малкия пенал, откъдето трудно можеше да сбърка.

„Заслужена победа, която не дойде лесно и трябваше да хвърлим доста усилия за постигането й. Всички момчета се раздадоха на максимума от силите си, благодаря и на публиката за подкрепата“, заяви наставникът Борислав Хазуров.

„БАНСКО“: Абдиков, Димитров, Лечов (15-Пасков), Слаев, Либяховски (72-Либяховски), Р. Иванов, Рошков, Златинов (55-Фикийн), Шериф, Маринополиев, Чолев (55-Еринин).

„КОСТИНБРОД“: Маджаров, Л. Георгиев, Ас. Георгиев, Мартинез, С. Иванов, Пашов /85-Игнатов/, Стойчев, Васев /60-Лазаров/, Вълчинов, Василев, Бориславов /30-Гаврилов/.

ВАСИЛ БОРИСОВ





