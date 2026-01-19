Съдът бетонира търг, спечелен от Коко Динев за общински терени в парка на Сандански

Конкурент, класиран на 3-то място,загуби 3 съдебни дела срещу известния бизнесмен, отвял участниците с оферта от 115 500 лв. за 5-годишен наем на терен от 60 кв.м за детски атракциони

Бизнесмен атакува в съда заповед на кмета на община Сандански Атанас Стоянов за отдаване под наем на общински терен в градския парк на фирмата на Коко Динев, но претърпя пореден провал. Управителят на „Санленд“ ЕООД Славчо Очев обжалва заповедта на градоначалника, с която дружество „Екогеоинвест“ ЕООД на Константин Динев е обявено за победител на проведения търг.

По силата на решение на ОбС – Сандански от 18 декември 2024 г. било възложено на кмета да организира и проведе публични търгове за отдаване под наем на 3 броя общински терена в парка, предназначени за детски атракциони, и да сключи договор за наем със спечелилите. Със заповед на кмета Атанас Стоянов от 11 април 2025 г. е определена комисия, която същия ден е провела търгове за трите имота – два по 60 кв.м и един от 15 кв.м. От петимата участници за победител в трите търга е обявена фирмата на известния бизнесмен Коко Динев, която предложила най-високата оферта. При първоначална 5-годишна наемна цена от 21 600 лв. за терена с площ 60 кв.м, с оферта от 115 500 лв. без ДДС той отвял останалите участници. На база резултатите от търга кметът издал заповед на 14 април 2025 г., с която обявил победителя.

Управителят на „Санленд“ ЕООД Славчо Очев, който участвал в търга, оспорил кметската заповед пред Административен съд – Благоевград, като са образувани 3 дела за всеки от търговете. Съдиите и по трите дела са категорични, че жалбата е неоснователна, защото заповедта на кмета е законосъобразна, при пълно спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки. С тези мотиви магистратите отхвърлят жалбите.

Последното решение е на съдия Иван Петков, от което става ясно, че жалбоподателят фирма „Санленд“ ЕООД е била класирана на трето място с оферта от 50 000 лв. без ДДС за терен от 60 кв.м. В жалбата се посочва, че кметската заповед е издадена в противоречие със закона и при съществени процесуални нарушения. Тези доводи обаче не са подкрепени с доказателства, като на делото дори не се явил и адвокатът на жалбоподателя. Съдията е категоричен, че оспорената заповед е издадена в пълно съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби и Решение № 397/18.12.2024 г. на ОбС – Сандански, и не страда от твърдените пороци. Тя съответства и на целта на закона – да се определи за победител в проведения публичен търг с тайно наддаване участникът, предложил най-висока наемна цена за процесния терен публична общинска собственост. Съдия Петков отхвърля жалбата на „Санленд“ ЕООД, която е осъдена да заплати на община Сандански, представлявана от кмета, сумата от 110 евро, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Още 664.68 евро дължи и на Константин Динев за адвокатско възнаграждение, което е платил след участие на фирмата му „Екогеоинвест“ ЕООД на делото като заинтересована страна.

С това поредно трето и последно решение по казуса съдът бетонира търга, спечелен от благодетеля на ОФК „Вихрен“. Последната дума има ВАС, тъй като решението подлежи на обжалване.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА