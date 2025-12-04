Съдът в Дупница наложи наказания на двама младежи, които извършиха кражба на златни синджири от магазин, използвайки димки и скутер

Двама обвиняеми – младежи на 18 и 16 години се признаха за виновни пред Районен съд Дупница за кражба от магазин за златна и сребърна бижутерия в Дупница. В съучастие като извършители, И. Б. и Ж. Б. са отнели чужди движими вещи, а именно: златни синджири/ ювелирни изделия / на обща стойност 14 815,80 лева или 7 575,20 EUR (евро), собственост на ЕТ „…“, гр. Дупница, от владението на продавач – консултанта в магазина, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като за извършването на кражбата са използвали моторно превозно средство – скутер, нерегистриран, без регистрационни номера. Имуществените вреди – резултат от горното престъпление, са възстановени.

Обвиняемият И. Б. е съгласен и ще изтърпи наказание при условията на чл. 54 от НК – „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година, чието изтърпяване да се отложи за срок от 3 години на основание чл. 66, ал. 1 от НК. Обвиняемият Ж. Б. е съгласен и ще изтърпи наказание при условията на чл. 62 и 63 от НК – „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година, чието изтърпяване да се отложи за срок от 2 години на основание чл. 69 от НК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.