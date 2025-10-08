Съдът в Кюстендил върна на работа граничен полицай, обвинен в подкуп

Административният съд в Кюстендил върна на работа граничен полицай, обвинен в получаване на подкуп.

Съдът е отменил заповед на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“, с която обвиняемият Г. В. – старши полицай на ГКПП „Гюешево“, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното му правоотношение. Уволнението е по повод предположение за вземане на подкуп.

Според дисциплинарна комисията на 23 март 2024 г., около 23:00 ч., при проведена съвместна полицейска операция от служители на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР и Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) – Кюстендил по линия на противодействие на корупцията, е установено, че на ГКПП – Гюешево в посока „изход“ двама граничари са получили подкуп, за да не извършат проверка на албански гражданин по отношение на срока му на престой в страната.

На 24 март същата година Окръжната прокуратура привлича Г. В. като обвиняем за престъпление за това, че на 23 март 2024 г. около 23:07 ч. на ГКПП „Гюешево“, в съучастие като съизвършител с И. С., приел подкуп в размер на 150 евро. Обвиняемият е допуснал излизане от България за РСМ на албански гражданин, без да бъде санкциониран за превишен престой в страната.

Но обвиняемият Г. В. е поискал пред Административния съд отмяна на заповедта за уволнението си. От събраните в хода на дисциплинарното производство доказателства, съдът е намерил, че не се доказва безспорно извършеното от него действие, уронващо престижа на институцията, съответно на дисциплинарното нарушение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му.