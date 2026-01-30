Съдът в Кюстендил остави в ареста домашен насилник

По искане на Районна прокуратура – Кюстендил съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия М.К., привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2 от НК.

На 28.01.2026 г. в жилище в гр. Кюстендил М.К. нанесъл побой на Б.Т., с която живеел на съпружески начала и има дете.

Вследствие на упражненото физическо насилие на пострадалата е била причинена фрактура на ръка.

Взетата от първоинстанционния съд мярка за процесуална принуда „задържане под стража“ спрямо обвиняемия подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил в законоустановения срок.

Действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.