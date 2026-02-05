Топ теми

Съдът в Свищов гледа мерките на мъжа и жената, обвинени в убийства на животни

Гледат мерките на Анита Вачкова и Детелин Асенов в Районен съд-Свищов. Двамата са обвинени за това, че снимали и разпространявали видеоклипове с убийства на животни. От прокуратурата поискаха постоянен арест за мъжа и жената.

Смята се, че те измъчвали животните, заснемали издевателствата и продавали клиповете. Според разследващите такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа. От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението. Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.

