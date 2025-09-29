Съдът на Европейския съюз се събира за отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на БНБ

Голям състав от 15 съдии, начело с председателя на Съда на Европейския съюз (СЕС) Кун Ленартс, с участието като заинтересовани на всички държави членки на съюза, включително и на Великобритания, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия, Европейската централна банка, Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС ще заседава за въпросите, които поставя освобождаването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ).

Това ще се случи на 18 ноември 2025 г., съобщава „Лекс“.

СЕС разглежда в този Голям състав само най-значимите случаи, което показва важността на казуса с Гюров, който беше „изпратен“ в Люксембург от съдиите от Върховния административен съд (ВАС), които трябва да решат дали да отменят решението на Управителния съвет на БНБ, че са налице основания за освобождаването му като подуправител.

УС на БНБ реши, че Андрей Гюров „не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения“ и е „признат за виновен за извършено сериозно нарушение“ – две от основанията в Закона за БНБ за освобождаване на подуправител.

До това решение се стигна след като Комисията за противодействие на корупцията (КПК) изпрати на БНБ свое решение, в което установява несъвместимост при Гюров. Тази несъвместимост се обосновава, с „участието му като съдружник в „Йонтех Инженеринг“ ООД, както и във връзка с осъществяваната от него дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: Сдружение „Балкански – Паница Институт за научни издирвания“ и Сдружение „Голф-клуб Благоевград“, без решение на Управителния съвет УС на БНБ по чл.12, ал.5, изр. 2-ро от Закона за Българската народна банка“.

Гюров обжалва не само решението на УС на БНБ, но и това на КПК, на което стъпи Централната банка. В края на 2024 г. Административен съд София-град (АССГ) прие, че решението на КПК е нищожно, тъй като тя не е конституирана съобразно установените в закона ред и условия и съответно е некомпетентен орган без възложен мандат. Освен това АССГ констатира и серия от процесуални нарушения, както и прие, че КПК въобще не е компетентна да се произнася за наличието на основания за освобождаване на член на УС на БНБ. Това решение обаче не е влязло в сила, тъй като беше оспорено пред ВАС, който пък спря делото, защото чака произнасянето на съда в Люксембург.

Съставът на ВАС с председател Георги Чолаков и членове Юлия Ковачева (на особено мнение) и Емилия Иванова, които трябва да се произнесе по другото решение – това на УС на БНБ, постави пред СЕС осем въпроса, свързани с тълкуването на разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз и на Устава на Европейската система на централните банки.

По информация на „Лекс“ преди да им отговорят 15-имата съдии от СЕС искат да чуят позицията на ЕК, ЕЦБ, всички държави членки, както и на БНБ, и на българското правителство по някои съществени въпроси, свързани с казуса на Гюров.

Сред тях е какъв е разумният срок за отстраняване на несъвместимост на член на УС на национална централна банка. Кой следва да го определя – законодателят и самият УС, както и дали неспазването на този срок може да доведе до освобождаване от длъжност въз основа на закон, като българския за Закон за противодействие на корупцията.

Освен това СЕС търси позицията на всички заинтересовани субекти по делото и за това дали независимостта на компетентния за освобождаване от длъжност орган предполага, че самият той (УС на БНБ) следва да преразгледа всички факти, в които е упрекнато лицето. Т.е. по отношение на казуса с Андрей Гюров – дали УС на БНБ е следвало сам да преразгледа всички факти, които КПК сочи за установени.

Българското правителство пък ще следва да изясни пред големия състав на Съда на ЕС сроковете за подаване на декларациите за несъвместимост и за имущество и интереси, както и да посочи какъв е срокът за отстраняване на установена несъвместимост.





