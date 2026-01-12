Съдът оправда бившия кмет на с. Дивотино Румен Сергиев

Бившият кмет на пернишкото село Дивотино Румен Сергиев съобщи, че е оправдан от Софийския градски съд.

„След оправдателната присъда от първия състав прокуратурата протестира решението. Вторият състав също ме оправда“, заяви Сергиев.

Софийска градска прокуратура в края на 2018 г. внесе обвинение срещу кмета на Дивотино Румен Сергиев за укриване на данъчни задължения в особено големи. Обвинението бе, че в периода 13 февруари 2008 г. – 12 февруари 2011 г. той е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – 833 297,95 лв.

Сергиев предавал документи с невярно съдържание в НАП, в които отразявал сделки, без те да са реално осъществени. В годишните си декларации ежемесечно намалявал размера на дължимия данък добавена стойност, както и дължимия за съответната година корпоративен данък, се твърди в обвинението. В този период той е бил едноличен собственик и управител на търговско дружество, занимаващо се с търговия.

Сергиев бе кмет на Дивотино в продължение на 2 мандата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА