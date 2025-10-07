Съдът освободи срещу 10 000 лв. гаранция Асен Андонов-Чората от Кресна, обвинен за участие в наркогрупа

Последният от петорката на Българския Ескобар напусна ареста близо 8 месеца след акцията на ГДБОП, разследването е на финала

Окръжен съд – Благоевград освободи под парична гаранция от 10 000 лв. Асен Андонов, по прякор Чората, от Кресна, който бе арестуван при акция на ГДБОП и обвинен за участие в организирана престъпна група за наркоразпространение. Това определи днес окръжният съдия Диана Узунова след искане на защитата за изменение на мярката „задържане под стража“ в по-лека, още повече че максималният 8-месечен срок за оставане в ареста изтича на 18 октомври. Така и последният от петимата обвиняеми вече е на свобода, като другите четирима, сред които неговият брат Антонио, Огнян Атанасов-Тополнишкия, Илиян Миланов и Александър Славчев -Магурката от Благоевград, бяха пуснати преди това под „домашен арест“.

Припомняме, че петимата бяха арестувани при акция на ГДБОП на 18 февруари и обвинени за участие в ОПГ за наркоразпространение, след като в лек автомобил„Фолксваген“ край с. Градево бе открит близо 5 кг кокаин. Още в първото съдебно заседание по определяне на мярката, което се проведе на 20 февруари, се оказа, че обвиняемите са с разклатено здраве. В най-тежко състояние беше Огнян Атанасов, който страда от коксартроза, високо кръвно, язва и неврологично заболяване, каквито заболявания имат повечето хора. С 93% ТЕЛК е и Асен Андонов, по прякор Чората, който е с частична ампутация на стъпало и предмишница. Адвокатите заявиха, че няма никакви конкретни данни относно участието на петимата в престъпната група, тъй като някои дори не се познават. Обвиненията се крепят на свидетелските показания на полицай под прикритие, който казва, че Асен Андонов е ходил в дома на Огнян Атанасов, но си е тръгнал с празни ръце. Двамата са обвинени като помагачи за това, че са улеснили извършителя Александър Славчев за мястото на наркосделката и са му казали регистрационния номер на автомобила.

Петимата обвиняеми за ОПГ за наркотици бяха арестувани преди близо 8 месеца

„Аз познавам Огнян Атанасов от болницата на Централния затвор. Никога не съм говорил с него за наркотици. Отидох в дома му, за да го помоля да намерим кръв за наш приятел. Той се съгласи и отиде до Благоевград да даде кръв. След това се видяхме в ресторант „Джанъм“ в Кресна и щом седнахме да пием кафе, пристигнаха полицаите”, каза Асен Андонов, обвинен, че е продал 479 г марихуана на полицай под прикритие в заведение, който го питал откъде е дрогата и дали е от Турция. Антонио Андонов заяви, че не познава никого, освен брат си и Илиян Миланов. Случаят по отношение на Миланов се оказа завързан, тъй като до онзи ден е бил в затвора, а е обвинен, че е участвал в ОПГ от неустановена дата в началото на 2023 г. до 18 февруари 2025 г.

„На 18 февруари бях в затвора в Бобов дол и съдебната охрана ме взе оттам. В каква престъпна група съм бил, след като през повечето време бях в затвора“, каза Илиян Миланов. Оказа се, че той е бил осъден за палеж, но при групиране на присъдите му имало да излежава още 1 ден и сам отишъл на 18 февруари в затвора, за да изпълни наказанието си. Няма открити наркотици нито в дома на Огнян Атанасов, нито в домовете на братята Андонови. Няма открити наркотици и в дома на Александър Славчев в Благоевград, който е неосъждан. Той заяви, че не познава никой от задържаните.

„Нямам никаква вина”, каза Огнян Атанасов, който от 2010 г. не е обвиняван за престъпления. През 2019 г. Атанасов е осъден от Апелативния съд в Солун на 15 години затвор за трафик и продажба на наркотици в Гърция, след което е предаден да излежи присъдата си в България. Но през 2022 г. българската президентска институция опрости 10 години от присъдата му, след като пред Комисията по помилванията в президентството са представени медицински документи от експертна лекарска комисия, според която през последните 20 години здравословното състояние на Огнян Атанасов непрекъснато се влошавало. Заключението било, че наказанието е несъвместимо със здравословното състояние на осъдения и представлява опасност за живота му.

След два месеца адвокат Тома Гунчев поиска по-лека мярка заради влошеното здравословно състояние на Атанасов. Назначена беше съдебномедицинска експертиза, която бе възложена на софийски лекари. Заключението на вещите лица д-р Александър Хаджигеоргиев, д-р Розалия Нейкова и д-р Валери Георгиев, които бяха изслушани чрез видеоконферентна връзка в съдебно заседание на 17 април, беше, че Огнян Атанасов страда от куп заболявания – неврогенно, вътрешно, психиатрично, но ако приема системно лекарства и спазва хранителен режим, не е пречка да пребивава в ареста. Окръжния съдия Диана Узунова отказа да промени мярката „задържане под стража“, но след една седмица Апелативен съд – София се смили и му наложи втората по тежест мярка „домашен арест“. След близо 4 месеца бе внесено друго искане за още по- лека мярка – парична гаранция, което обаче съдиите не уважиха.

Разследването е на финалната права, очакват се само заключенията от назначените експертизи, заяви за „Струма“ наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград Ивайло Филипов.

