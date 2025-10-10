Съдът остави Благомир Коцев в ареста

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Съдът намира, че дължи преценка дали е налице или не опасност от укриване и извършване на ново престъпление, както и за законността на задържането.

Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе.

В четвъртък съдебен състав постанови мярка „домашен арест“ за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Нова