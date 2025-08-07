Съдът остави в ареста обвинения за тероризъм заради палеж във Велико Търново

Софийският апелативен съд остави в ареста Стоян Денчев, който беше заснет да подпалва борова гора край Велико Търново.

Мъжът е обвинен в тероризъм, тъй като е целял да провокира страх и смут сред населението, съобщи БНР.

33-годишният Стоян Денчев поиска по-лека мярка за неотклонение. Според адвоката му Симеон Тъпов няма доказателства за тероризъм, но е възможно да има данни за палеж:

„Може би има някакви доказателства, които в началната фаза, когато е образувано досъдебното производство, говорят за това, че има обосновано предположение да е извършил палеж. Има такива да, но, за да имаме това обвинение по 108 а алинея 1, е необходимо да има и специална цел. Специалната цел е да всее смут и страх в населението, ами затова няма абсолютно никакви доказателства“.

Денчев е заснет от охранителни общински камери как подпалва умишлено пожара. Според прокуратурата има категорични доказателства, че той е виновен и че осъзнавал, че с действията си ще всее страх заради пожароопасната обстановка.

Съдебният състав прие, че определението на Софийския градски съд е законосъобразно по всички изложени съображения.

Решението е окончателно, а за деянието се предвиждат от 5 до 15 години лишаване от свобода.





