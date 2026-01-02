Съдът остави в ареста обвиняем за убийството на жена в София

Софийският градски съд наложи днес мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Валентин Василев, предава БТА. 35-годишният мъж е обвиняем за убийството на Петрана Петкова, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал „Надежда 1“.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок. Адвокатът на Василев поиска по-лека мярка – домашен арест, с аргумента, че обвиняемият е болен.

По време на заседанието самият обвиняем заяви, че е неграмотен, необразован, не работи и получава пенсия по болест. С жертвата Петрана Петкова той има дете на 5 години.

Жената е убита по особено жесток начин в условията на домашно насилие. Тя е с множество наранявания, нанесени с лопата, стана ясно по време на съдебното заседание. За открито тяло на жена в столичния квартал „Надежда 1“ в късния следобед на 29 декември съобщиха от пресцентъра на СДВР. Оттам уточниха, че работата по случая продължава.