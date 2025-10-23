Съдът остави в ареста 15-годишния, обвинен за убийството на свой връстник в столичен мол

Магистратите приеха, че има достатъчно доказателства за вината му. Според мотивите на съда момчето няма опасност да се укрие, има известен адрес и живее в семейна среда, но има може да извърши престъпление, заради предишни негови провинения.

Младежът беше определен от магистратите като личност с висока обществена опасност, макар че е непълнолетен. В съдебната зала беше отчетена и липсата на адекватна родителска подкрепа.

Адвокатът на обвиняемия поиска той да бъде пуснат под домашен арест. След направените му прегледи в Националната кардиологична болница обаче е преценено, че младежът може да лежи в ареста. Съдът е указал на охраната в следствения арест да се съобрази с предписаните от лекарите режими спрямо обвиняемия.

Припомняме, че във вторник магистратите заседаваха близо 5 часа, но работата им беше прекъсната първо, за да се търси логопед за момчето.

„Има трудности в контакта с него. Самият контакт с детето е труден”, обясни служебният адвокат на момчето Николай Манчев.



Контактът с младежа се оказа труден и за собствения му баща. Той също няма обяснение за случилото се. Пред медиите той заяви, че синът му не е виновен, но отказа по-нататъшен коментар.

След като беше намерен логопед беше извикана и Спешна помощ, защото на обвиняемия му прилошало. Линейката откара момчето в „Пирогов“. След преглед то беше освободено. Препоръчана е била консултация с детски кардиолог, защото бащата на обвиняемия казал, че синът му има проблеми със сърцето. Семейството обаче не разполага с медицинска документация.

Впоследствие 15-годишният беше настанен в Националната кардиологична болница. От лечебното заведение заявиха , че състоянието на детето е стабилно и изяснено и ще бъдат уведомени компетентните органи. В 16 часа младежът беше изписан от здравното заведение. А в 17:20 часа засеанието по мярката му беше подновено.

Столичната полиция отчете, че се изчакват последни експертизи. „Събрали сме годни доказателствени средства, доказващи вината на дееца, така че в общи линии остават ни довършителни работи. Изчакване на експертизи, които сме назначили с оръжието на престъплението“, обясни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

А след фаталната свада в мола, Комисията по обществен ред и сигурност ще се събере на извънредно закрито заседание, за да търси начини за засилване на сигурността в търговските центрове.

„И всъщност сме наясно, че към тях са поставени едни минимални изисквания. Нашата задача и нашата роля е да подобрим тези условия за сигурност в София“, обясни Ваня Тагарева, председател на Комисията по обществен ред и сигурност в СОС.



Треньорът на починалото при свадата в мола момче, приятели и спортисти са събрали близо 400 лева за денонощие в помощ на семейството. „Предполагам, че ще е за погребението. Семейството е бедно. Наскоро мои приятели ни дадоха дрешки и им ги занесох. Ние сме като едно голямо семейство”, обясни Кристиана Колева, треньор на починалото момче.

Погребението на убитото 15-годишното момче ще е в София в четвъртък.

NOVA