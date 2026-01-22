Съдът отказа на екосдружението „Балкани“ да отмени решение на РИОСВ – Благоевград за ФЕЦ върху 2954 дка в Петричко

Върховен административен съд не позволи намесата на Сдружение за дивата природа „Балкани“ в преценката на РИОСВ – Благоевград, че проект за фотоволтаична централа в местността Пещерата на петричкото с. Старчево може да се реализира без екологична оценка. Възложител на проекта за ПУП за промяна предназначението на терена от земеделска земя в „за ФЕЦ“ е община Петрич, а решението на РИОСВ да не се извършва ОВОС е от март 2023 г. Освен община Петрич като ответник по делото се конституира и фирмата инвеститор на проекта „Тринити Инвест Мениджмънт“ ООД, която преди 3 г. получи 295 дка земя в местността, за да построи върху нея централата.

Сдружението на Андрей Ковачев атакува акта на екоинспекцията в АС – София, където загуби делото, поради което го обжалва във ВАС с мотив, че разполага с данни, научни изследвания и становища на експерти за наличие на опасност от засягане на растителни и животински видове в района. Съдиите обаче не се впечатлиха от представените становища.

Според магистратите на двете съдебни инстанции в пълномощията на РИОСВ е да прецени има или не основания да се изисква ОВОС за даден проект, освен това РЗИ – Благоевград и БДЗБР също са дали положителни становища за проекта и затова не са налице никакви основания за обявяване акта на РИОСВ – Благоевград за нищожен.

Решението на ВАС е окончателно и е последна пречка пред превръщане на местността Пещерата във фотоволтаичен парк.

„Тринити Инвест Мениджмънт“ ЕООД е регистрирана в София в апартамент на 5 ет. в жк „Лагера“. Неин управител е Юлиан Личев. До ноември 2024 г. съдружник на Личев е била Иванка Геренска, но преди нея сред съдружниците фигурира името на Росица Гошева Карадалиева, за която петричани твърдят, че е братовчедка на общинския съветник в Петрич Живко Карадалиев. В Търговския регистър като действителен собственик на капитала на „Тринити Инвест Мениджмънт“ ЕООД се сочи регистрираната в Кипър „Джи Пи Ти Енерджи Груп“ Лтд, на която Личев продал фирмата още през 2021 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА