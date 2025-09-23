Съдът отхвърли искането на защитата на Благомир Коцев за отвод на двама апелативни съдии

Адвокатът на Благомир Коцев поиска отвод на двама съдии от състава на Апелативен съд София, гледащ мярката за неотклонение на варненския кмет. Искането на адв. Ина Лулчева обаче бе отхвърлено, съобщава БНТ.

Лулчева настояваше да се оттеглят съдиите Стефан Илиев (председател на състава) и Венелин Иванов (втори член).

По отношение на съдия тя се мотивира с твърдението, че той е бил съдия в Специализирания апелативен наказателен съд и е бил лична засегнат от политическото решение на ПП-ДБ да бъде закрито специализираното правосъдие. А по отношение на съдия адвокатът посочва, че той е избран в състава в нарушение на законовите изисквания за случаен подбор.

Съдия Илиев заяви, че по никакъв начин не се нарушава наредбата за случайно разпределение. Това че съм определен за докладчик не ме прави пристрастен, подчерта той.

Веднъж вече делото е било отложено заради отвод, ако делото продължава до безкрай да не бъде гледано, това няма да е оправдано с целите на правосъдието, добави магистратът.

Припомняме, че по-рано този месец съставът, гледащ мярката на Благомир Коцев, си направи отвод. Те аргументират отвода си с това, че по делото се правят манипулативни внушения без нормативна опора, които обслужват конюнктурни интереси и са част от негативната кампания пряко целяща сплашването на съдиите, които го разглеждат.

Ден по-късно бе определен нов съдебен състав. Малко след това още един апелативен съдия си направи отвод по делото.





