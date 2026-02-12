Съдът отхвърли иск срещу Община Благоевград на рекордьорите по жалби за последните 2 г. Тонка и Велизар Трайкови

Гл. архитект отказа да им издаде виза за проектиране на сграда в имота им срещу общежитията на АУБ

Административен съд – Благоевград отхвърли като неоснователна жалбата на бизнесдамата Тонка Трайкова и сина й Велизар срещу отказа на главния архитект на Община Благоевград да издаде виза за проектиране на сграда в частния им имот в кв. 216 А – срещу кампуса на АУБ, с мотив, че действащият в момента подробен устройствен план е в процес на изменение. Фирмата им „Алимента“ ООД е осъдена да плати на общината 1500 лв. разноски по делото, решението е окончателно, съобщи за вестник „Струма“ зам. кметът по административно-правно обслужване, обществени поръчки, финанси и управление на собствеността Ася Иванова.

„В съдебното решение са изложени подробни мотиви относно неоснователността на жалбата на дружеството. В него се цитира заключение на вещото лице по делото, според което допуснатото изменение на действащия ПУП на квартала, основание за отказа на гл. архитект, е необходимо, тъй като не е съобразен със съществуващото в момента застрояване на квартала. От датата на приемането му са минали 25 години, оттогава градоустройствените решения и нужди са се променили съществено. Това е и нашето становище и мотивът да предприемем изменение на този подробен устройствен план, да се преосмисли цялостният подход към този квартал. Нещата днес са много по-различни от времето на създаването му – районът е напълно облагороден, изградена е и функционира учебна база, оформени и поддържани са зелени площи, паркови пространства и алеи“, обясни зам. кметът Ася Иванова.

Тя представи справка, че с дружествата си „Грейди трейд“ ЕООД и „Алимента“ ООД майка и син Трайкови са рекордьори с най-много подадени съдебни жалби и искове срещу Община Благоевград през последните 2 години, и уточни, че броят на заведените от тях дела до момента е 14.

Ася Иванова Тонка Трайкова



Наскоро бе отхвърлен на втора инстанция и иск на „Грейди трейд“ ЕООД за 750 000 лева, предявен като частичен за 90 000 лева. Делото е за пропуснати ползи поради невъзможност за ползване на спа и фитнес центъра в подплощадното пространство в периода от 01.02.2019 г. – 01.09.2022 г. и от 01.08.2023 г. – 31.01.2024 г. заради щети след основната реконструкция на площад „Г. Измирлиев“ по време на управлението на кмета Камбитов. Софийски апелативен съд потвърди решението на благоевградските магистрати в основната му част, а фирмата на Тонка Трайкова е осъдена да плати 4816,37 евро на община Благоевград за въззивната инстанция.

По друго от делата Община Благоевград е осъдена да плати на „Грейди Трейд“ обезщетение за имуществени вреди в размер на 23 026,61 лв. със законните лихви от 31.12.2018 г. и 4747 лв. съдебни разноски по дело за причинени имуществени вреди от октомври до декември 2018 г. в имота им в подплощадното пространство. В същото дело обаче по иск на Община Благоевград изпълнителите на строителните дейности „Стилстрой-М“ ООД и „ВИП-2004“ ЕООД са осъдени да изплатят на общината същото обезщетение и 7759 лв. за направените разноски по делото. Предстои насрочване на дело пред въззивна инстанция.

В ход е още едно съдебно дело по частичен иск на „Грейди трейд“ ЕООД за обезщетение от 40 000 лв. за пропуснати ползи и неполучен наем от 1.08.2023 г. до 1.09.2025 г. – отново от спа и фитнес центъра в подплощадното пространство. Насрочено е съдебно заседание в Окръжен съд в началото на март 2026 г.

Три дела на Тонка Трайкова срещу мълчалив отказ на кмета са прекратени от административните съдии, останалите са в процес на обжалване или чакат насрочване на съдебни заседания, информира зам. кметът Ася Иванова.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА