Съдът посече мерака на съветническия съпруг Б. Сивиков да прибере част от 50-те млн. лв., отпуснати на транспортните ни фирми заради войната в Украйна

Съпругът на благоевградската общинска съветничка от ПП Антония Сивикова и съдружник на кметския брат Димитър Байкушев – Борислав Сивиков, не успя да отмени отказа на АПИ да отпусне безвъзмездно финансиране на фирмата му„Ей Би Ди Ес Транс“ по мярка „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“ в изпълнение на Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна /„Кризисна рамка“/.

Сивиков кандидатства за нея през април 2024 – 2 месеца след като МС одобри допълнителни разходи на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. в размер до 50 000 000 лв. за изпълнение на Схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“.

Към заявлението си благоевградчанинът прилага таблица за платените през 2023 г. тол такси, лиценз за международен автомобилен превоз със срок на валидност до 01.07.2025 г., както и отчет за приходите и разходите за 2022 г. на дружеството.

Към заявлението на „Ей Би Ди Ес Транс“ ООД е приложено и удостоверение от НАП – Благоевград, според което дружеството има задължения в общ размер на 177 346,91 лв.

Тъй като липсата на задълженията е едно от императивните условия за кандидатстване на транспортните фирми, през юни АПИ не допуска до щедрата държавна субсидия 31 фирми, сред които е и „Ей Би Ди Ес Транс“ ООД. Посочена е и причината за отказа – „задължение 2022 г.“.

Сивиков атакува отказа в съда и Административен съд – Благоевград го отменя, тъй като не съдържал мотиви – фактически и правни основания за издаването му, в които изрично е трябвало да се посочи, че фирмата не отговаря на вътрешните правила за отпускане на помощта.

Според ВАС обаче решението на колегите им в Благоевград не е правилно и Агенция „Пътна инфраструктура“, която е администратор на помощта по отношение на управлението и предоставянето й, правилно е отказала на благоевградската фирма да я подпомогне. Още повече че още при подаване на заявлението Сивиков подписал декларация, че е запознат с условията за кандидатстване и изпълнени условия за допустимост на кандидата. Точно в тази декларация управителят на дружеството е декларирал, че същото няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски преди 1 януари 2020 г.

Със съдебното решение „Ей Би Ди Ес Транс“ ООД е осъдена да плати на АПИ 270 лева за разноски по делото.

ВАНЯ СИМЕОНОВА