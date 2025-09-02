Съдят актьора Жерар Депардийо за изнасилване и сексуално посегателство

Изправят пред съда френският актьор Жерар Депардийо. Той е изправен пред обвинения за изнасилване и сексуално посегателство над актрисата Шарлот Арно през 2018 г. Това съобщи френското издание Le Monde.

През май 2025 г. Депардийо получи 18-месечна условна присъда по друго дело за сексуално посегателство над две жени на снимачна площадка на филм през 2021 г.

76-годишният актьор е разследван от 2020 г. във връзка със случая. Депардийо отрича обвинението, като твърди, че връзката му с Арно е била по взаимно съгласие.

Депардийо, който е участвал в повече от 200 филма и телевизионни сериала, е най-известната фигура, засегната във Франция от движението #MeToo. Повече от дузина жени го обвиниха в насилие.





