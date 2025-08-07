Съдят двама за шофиране след употреба на алкохол в Пернишко

В края на месец март тази година на ул. „Мл. Стоянов“ в пернишкия кв. „Мошино“ бил проверен лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 41-годишен жител на областния град. При изпробването му с техническо средство били отчетени 1, 93 промила алкохол в издишания въздух. Отказал кръвна проба за химичен анализ. След проведено разследване е привлечен като обвиняем и работата продължава съвместно с прокуратурата.

С 1, 28 промила алкохол в издишания въздух е шофирал лек автомобил „ДЕУ“ 50-годишен брезничанин. Мъжът бил проверен на 28 май тази година, на пътя Перник – Брезник. Отказал кръвна проба за химичен анализ и меродавна останала пробата с техническо средство. Криминално проявеният мъж е привлечен е като обвиняем и работата продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






