Съдят перничанин управлявал напушен нерегистриран мотопед

Перничанин се изправя пред правосъдието за шофиране на автомобил след употреба на наркотици и без регистрация. На 14 май тази година в пернишкия кв. „Караманица“ служители на полицията проверили мотопед, управляван от 29-годишен перничанин. Органите на реда установили, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред, а водачът му шофира под въздействието на канабис, установено при изпробването му с техническо средство на място. След проведено разследване е привлечен като обвиняем по чл. 343 „б“, ал. 3 и 345, ал. 2 от Наказателния кодекс и работата продължава съвместно с прокуратурата.

