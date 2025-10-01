Топ теми

Съдят перничанин управлявал напушен нерегистриран мотопед

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 345 )

Перничанин се изправя пред правосъдието за шофиране на автомобил след употреба на наркотици и без регистрация.  На 14 май тази година в пернишкия кв. „Караманица“ служители на полицията проверили мотопед, управляван от 29-годишен перничанин. Органите на реда установили, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред, а водачът му шофира под въздействието на канабис, установено при изпробването му с техническо средство на място. След проведено разследване е привлечен като обвиняем по чл. 343 „б“, ал. 3 и 345, ал. 2 от Наказателния кодекс и работата продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *