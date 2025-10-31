Съдят 4-ма благоевградчани в Наказателния съд в Париж за оскверняване на Мемориала на Холокоста

Николай Иванов, Георги Филипов, Кирил Милушев и Мирчо Ангелов обвинени за вандалската афера „Червени ръце“

Във Франция стартира наказателният процес срещу четиримата благоевградчани Николай Иванов, Георги Филипов, Кирил Милушев и Мирчо Ангелов, които са обвинени в оскверняване на Мемориала на Холокоста с червени отпечатъци от длани, препратка към линча на израелски войници в Рамала на Западния бряг през 2000 г. и символ на пропалестинското движение. Делото, което се гледа в Парижкия съд, е само едно от 9-те случая, включващи нападения срещу религиозни общности или известни френски паметници, разследвани от парижката прокуратура от края на 2023 г. С тях се цели разпалване на напрежение между различните общности или подкопаване на френската подкрепа за Украйна преди ключовите президентски избори във Франция през 2027 г.

Вандалските акции са част от по-широко разследване на руска кампания за дестабилизация на Франция чрез хибридни операции, съобщава „Политико“.

Оскверняването на Мемориала на Холокоста в Париж е от май 2024 г., но за случая се разбра няколко месеца по-късно, когато двама от заподозрените – Георги Филипов и Кирил Милушев, бяха арестувани от българските власти и екстрадирани във Франция. Николай Иванов, заподозрян във финансиране на операцията, бе арестуван в Хърватия. Четвъртият участник в престъплението – Мирчо Ангелов – остава на свобода и се укрива и към този момент. Той ще бъде съден задочно. Благоевградчаните са обвинени в заговор за оскверняване на паметника, с утежняващото обстоятелство, че са действали по антисемитски подбуди.

Френските следователи също подозират, че може да са били, съзнателно или не, като руски агенти.

Според френските разследващи действията им „съответстват на опит за дестабилизиране на Франция, организиран от руските разузнавателни служби“. По време на предварителните изслушвания Филипов и Милушев потвърждават, че са участвали в акцията, но посочват Ангелов като главен организатор. Ангелов, Филипов и Иванов се познават отпреди акцията в Париж – и тримата са от Благоевград.

Адвокатът на Милушев – Камий Ди Тела, казва пред POLITICO, че нейният клиент се познавал от години с Ангелов, но по време на акцията само е заснел боядисването, без да участва активно и „не е бил наясно какво всъщност е трябвало да направи“, когато се е съгласил на пътуването.

Владимир Иванов, адвокат на Николай Иванов, заявява, че клиентът му е плащал само за хотелски нощувки и автобусни билети като услуга на Ангелов. Той категорично отрече клиентът му да е имал антисемитски мотиви или да е знаел за каквато и да е руска връзка.

Николай Иванов Мирчо Ангелов Червени длани по Мемориала на Холокоста в Париж

Френското разследване обаче разкрива руската следа в акцията в Париж през Николай Иванов. Службите откриват, че той има руски корени, прекарал е много години в Русия и споделя проруски възгледи.

От руски сайтове с отворен достъп и български публични източници се вижда, че от 2005 г. той се занимава с политическа дейност – до 2013-та е бил организационен секретар и анализатор на партия ВМРО. От 2019-а е организационен секретар на националистическо сдружение на име “Възродена България – Българско Народно Единение”.

Емблемата на организацията “Възродена България” е идентична с логото на „Съюза на доброволците от Донбас“ – паравоенна ветеранска асоциация, основана в Русия през 2015 г., която функционира както като мрежа за наемници и платформа за хибридни операции в Украйна.

От 2008 г. той е член и организационен секретар на т.нар. Военен съюз „Васил Левски“ – Българско народно опълчение „Шипка“. Това са паравоенни организации, които бяха разследвани от ДАНС и съчетават ултранационализъм с анти-ЕС и анти-НАТО пропаганда. Разпространяват конспиративни теории за „ислямски нашествия“ и срещу „западния либерализъм“. Съдът обаче отказа да забрани организацията като екстремистка, а прокуратурата не възрази срещу това решение.

Разследване на Bellingcat установява връзки между тези български групи и бивши руски специални части. Такава фигура е Игор Зорин – бивш десантчик, свързван с ГРУ. Френското разузнаване потвърждава, че Николай Иванов и Зорин са се познавали. От 2021 до 2023 г. Иванов работи като общински озеленител в Благоевград, като същевременно е бил съсобственик на нефункционираща компания в партньорство с руския гражданин Дмитрий Иванович Романов. През февруари 2023 г. Николай Иванов беше арестуван заедно с друг общински служител от ОП “Озеленяване“, след като хвърлиха камъни и счупиха витрината на македонския клуб на ул. „Димитър Димов“ в Благоевград. Идеята за обстрелването с камъни дала приятелката на Иванов – Людмила Костадинова, два пъти кандидат за кмет на Благоевград. Тя направи самопризнание в тв ефир, че е инициатор на проявата, която не била вандалски акт, а протест срещу действията на РСМ на българо- македонската граница. Николай Иванов, който заедно с колегата си озеленител Станислав Илиев хвърлят камъни на 4 февруари вечерта по клуба, заявява:“Трябваше да се покаже, че все още има будни българи, които се интересуват от държавата ни”. Николай Иванов е сред познатите лица на протестите в Благоевград в миналото и организатор на автошествия срещу високите цени на горивата. Щетите от строшената витрина бяха покрити със средства, събрани от футболните фенове на „Пирин“ и на „Миньор Перник“.

Мирчо Ангелов, дългогодишен приятел на Иванов, също е членувал в БНО “Шипка”. Той е идентифициран като неонацист и председател на футболния фен клуб „Пирин SS” на отбора “Пирин – Благоевград”. Мирчо е син на Росен Ангелов – бивш преподавател по философия в Езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград. Бащата нашумя през 2012 г. покрай смъртта на негов бивш ученик. От разследването на случая стана известно, че Росен Ангелов е председател на фондация “Мечта” – определяна като “култ”, който призовава за изолация в родови имения, отказ от здравеопазване и избягване на технологии. Мирчо Ангелов е бивш кикбоксьор и планинар, като през 2023 г. получава финансиране от общината и тогавашния кмет Илко Стоянов, за да се отправи на алпинистка експедиция до връх Матерхорн в Алпите, на границата между Италия и Швейцария. Познанството между Ангелов и Иванов датира поне от 2022 г. Според Mediapart през 2024 г. Ангелов е запознал Иванов с Кирил Милушев, на когото било предложено да постави 1000 антивоенни стикера на обществени места около Париж, призоваващи за край на войната в Украйна. След като операцията преминава гладко, Милушев е инструктиран да заснеме как Филипов и Ангелов притискат отпечатъци от ръце с червена боя върху паметника на Холокоста в Париж.

Според френското разследване основните организатори на акцията в Париж са Николай Иванов и Мирчо Ангелов. Разследващите смятат, че Иванов е имал по-висок ранг от Ангелов и е получил криптирани инструкции на руски език чрез Telegram от неизвестен оператор с прякор „Навигаторът“.

„Посредникът дигитално координира уязвими проруски посредници, активирайки всяка клетка независимо една от друга,“ отбелязва френската служба DGSI.

В този случай Мирчо Ангелов е бил „координаторът“, според един от източниците на Mediapart.

За всяка мисия се създава Telegram канал. Агентите провокатори получават специфични инструкции за целите на своите вандалски актове. След като мисията е завършена, съобщенията и Telegram акаунтът се изтриват. „Тази организация гарантира определено ниво на оперативна сигурност и прави връзката между Русия и оперативните лица особено трудна за установяване“, отбеляза DGSI.

Разследването посочва Мирчо Ангелов (27 г.) и Георги Филипов (36 г.) като извършители на рисунките. Кирил Милушев (28 г.) е обвинен, че е заснел действията за последваща онлайн кампания, а Николай Иванов (42 г.) е съден за дистанционна организация на логистиката и финансирането на операцията.

Вандализмът бе осъществен в миг на изострено напрежение във Франция поради войната сред Израел и палестинската формация „Хамас”, почнала през октомври 2023 година, съобщи агенция „Франс Прес”. Процесът е първи по рода си във Франция и част от серия сходни случаи, за които се подозира, че са били проведени от непозната страна за дестабилизация.

Трима от подсъдимите са упрекнати, че през нощта на 13 срещу 14 май предходната година са оставили 35 червени отпечатъка от ръце върху Стената на праведниците в Париж. Стената съдържа имената на 3900 души, удостоени със самопризнание за спасяването на евреи по време на нацистката окупация на Франция във Втората световна война.

Още няколко сходни отпечатъка били открити в околните региони на централен Париж. Трима от обвиняемите са в предварителен арест след екстрадицията си от Хърватия и България. Четвъртият – Мирчо Ангелов, издирван с международна заповед за арест, също се съди, но задочно. Тримата задържани обвиняеми не се поколебаха да хвърлят вината върху него, когото представят като „водача“ на операцията, извършена в нощта на 13 срещу 14 май 2024 г., когато бяха преброени над 500 графита, от които 35 върху самия Мемориал на Шоа. Десетки подобни графити бяха открити и по стените в 4-ти и 5-и район на Париж.Охранител от мемориала „е изненадал двама души“, които „поставяли шаблони и побягнали при пристигането му“, съобщава прокуратурата. Заподозрените били идентифицирани благодарение на видеозаписи, телефонни връзки, резервации на полети и хотел. Трима от тях заминали с автобус за Брюксел на 14 май веднага след деянието, след което взели полет за София.

„Нямах абсолютно никаква представа къде се намираме. Ангелов избираше местата, казваше ми „тук” или „там“, обяснява първият обвиняем, Георги Филипов, който твърди, че не е осъзнавал, че рисува върху Стената на праведните в мемориала, въпреки звездите на Давид и списъците с имена.

„Ако имах време да се вгледам, може би нямаше да го направя“, добавя той. На въпроса защо е приел да дойде във Франция от България през Белгия той отговаря: „Заради пари“ – 1000 евро плюс разходите по престоя.

Защо червени ръце? „Ангелов ми каза, че това било проект, свързан с прекратяване на войната между Израел и Палестина… лявата ръка щяла да символизира децата-жертви, това беше негова идея“.

Защо тогава е бил избран именно той – националистически активист с татуирана свастика на гърдите и снимки в интернет, на които отдава нацистки поздрав или носи тениска с лика на Хитлер и надпис He was right („Той беше прав“)?

„Макар да изглежда странно, това няма нищо общо“, казва Филипов, но после добавя, че „Ангелов и руските му контакти вероятно са проучили ситуацията ми“. „В миналото съм правил грешки“, признава той. Напуснал е движението си и е „премахнал четири татуировки“, които, по думите му, „никога не са били насочени срещу еврейския народ“. Следствието обаче е установило „вероятността тази акция да е част от операция за дестабилизация на Франция, организирана от руските разузнавателни служби“.

Френската служба Viginum, която следи за чуждестранни цифрови намеси, е наблюдавала „инструментализация на случая“ в платформата X (бивш Twitter) от профили, свързани с Русия.

„Сянката на Русия“

Този случай се вписва в поредица от подобни инциденти, свързани с чужда намеса:

– сините звезди на Давид, изрисувани в района на Париж през октомври 2023 г.;

– ковчезите, оставени в подножието на Айфеловата кула през юни 2024 г., покрити с френското знаме и надпис „френски войници от Украйна“ (за което Георги Филипов също е заподозрян, но не е официално обвинен);

– както и по-скорошният случай от септември – глави от прасета, оставени пред няколко джамии в Ил дьо Франс.

Преди началото на заседанието адвокатът на Филипов – Мартен Вет, отбелязва, че „сянката на Русия тегне над тази съдебна зала“, подчертавайки, че клиентите му са „прости изпълнители, които дори не са осъзнавали, че действат косвено в интерес на Москва“.

Директорът на мемориала Жак Фредж напомни, че това е „първият антисемитски акт“, който институцията е трябвало да понесе от създаването си през 1956 г.

Двама от българите в залата, както и отсъстващият Мирчо Ангелов, са обвинени в умишлено повреждане на имущество поради предполагаема расова, етническа или религиозна принадлежност, както и в участие в престъпна група.

Четвъртият подсъдим е обвинен в съучастие заради резервациите за настаняване и транспорт за основните извършители, пише вестник „Политико“.

Припомняме, че Окръжна прокуратура – Благоевград изпълни Европейска заповед за арест (ЕЗА) на прокуратурата в Париж на 27 юли 2024 година.

Заповедта бе издадена на 19.07.2024 г. срещу българския гражданин Кирил Милушев във връзка с наказателно производство за участие в организирана престъпна група, унищожаване и повреждане на чужда вещ след предварителен сговор с други лица по етнически, расови и религиозни подбуди.

На 25.07. 2024 г. служители на ОД на МВР – Благоевград задържаха в Благоевград за срок от 24 часа Кирил Милушев, на 27 години.

В материалите по постъпилата ЕЗА, издадена от френските власти, е посочено, че Милушев с още трима е съучастник в престъпните деяния, извършени във френската столица. В ранните часове на 14.05.2024 г. на стената на Мемориала на жертвите на Холокоста в гр. Париж и върху сгради в 4-ти и 5-и район били изрисувани 35 червени ръце – символ, изразяващ линчуване на израелските граждани-резервисти в гр. Рамала през 2000 г.

Парижката прокуратура съобщи, че случаят с алените отпечатъци – евентуално „проведен от съветските разследващи служби“ – е един от девет сходни случая, за които има подозрения, че съставляват непозната интервенция.

Други подозрителни произшествия включват изрисувани звезди на Давид в парижкия район през октомври 2023 г.; ковчези с надпис „Френски бойци от Украйна“, оставени в подножието на Айфеловата кула през юни предходната година; както и по-скорошен случай от септември, когато глави на свине били сложени пред джамии в региона на Париж.

Френският откривател Клеман Рено означи, че това е „първият развой от поредност правосъдни каузи, които се развиват през последните две години и които управляващите свързват с интервенции по непознато въздействие“.

„Разузнавателните отчети, включени в правосъдното досие, приписват интервенцията с „червените ръце” на Петата работа на ФСБ“, добави специалистът по сигурност от Френския институт за стратегически проучвания.

Преди началото на процеса юристът на Филипов – Мартен Вет, съобщи: „Сянката на Русия виси над тази правосъдна зала“, като акцентира, че подсъдимите са „просто реализатори, които даже не са осъзнавали, че индиректно обслужват ползите на Москва“.

Процесът идва след решение на английски съд от май тази година, с което шестима българи бяха наказани на до 10 години затвор за присъединяване в съветска шпионска мрежа. Според съда шпионите били стимулирани от финансови облаги и работили през граници – в Англия, Австрия, Испания, Германия и Черна гора. Делото е насрочено в три последователни дни, последното заседание е днес 31 октомври.

ЕКИП „СТРУМА“