„Съживи гората”  – съвместна кампания на Югозападното държавно предприятие и военновъздушните сили

Югозападното държавно предприятие, гр. Благоевград съвместно с Командването на ВВС организират кампания по залесяване „Съживи гората“. Тя ще се проведе на 5 ноември 2025 г. в землището на село Алино, общ. Самоков. ВВС се включват в кампанията като продължение на мероприятията, посветени на 16 октомври – Празник на авиацията и Военновъздушните сили.

Инициативата планира залесяването на 1113 иглолистни дръвчета на местност, опустошена от пожар в близост до китното село, разположено между планините Рила, Верила, Витоша и Плана. Броят на контейнерните фиданки от черен бор не е избран случайно, а е обвързан символично със 113-годишнината на бойната авиация. Дръвчетата са осигурени от Югозападното държавно предприятие, а видът им е подходящ за този район.

След мащабните горски пожари през лятото на тази година, в чието потушаване от въздуха участваха активно вертолети от 24-та авиационна база, Югозападното държавно предприятие и Военновъздушните сили организират за първи път тази кампания с идеята да я превърнат в ежегодна. Нашата обща цел е да се погрижим за възстановяването на българската природа, екология и равновесие, като облагородяваме и съживяваме заедно горски територии.

Съвместното залесяване е още един израз на партньорството между армията и гражданските институции в името на опазването на българската земя и осигуряването на по-зелено бъдеще за следващите поколения. С всяко ново дърво ние дишаме по-чист въздух, даваме шанс за по-дълъг живот и надежда за бъдещето.

Да се грижим за природата е наш дълг към България!