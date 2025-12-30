Създават Координационен център за въвеждане на еврото в България

Надграждаме Механизма за еврото с Координационен център за още по-активна комуникация с гражданите и бизнеса с оглед въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 година. Целта е да се постигне максимално добра координация на институциите на централно, териториално и общинско ниво. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание. Ролята на Координационния център ще бъде особено важна през следващите месеци, в които е възможно да има предизвикателства около прехода от лев към евро. Разчитаме на гражданите и на бизнеса, на тяхната толерантност и на тяхното разбиране, че въвеждането на еврото ще има дългосрочен положителен ефект за българската икономика и за промяна на средата, в която се развива страната, изтъкна премиерът Желязков.

С решение на кабинета днес се създаде Координационният център, който ще бъде ръководен от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. В състава на Центъра ще участват заместник министри на вътрешните работи, на транспорта и съобщенията и на финансите, както и ръководствата на ДАНС, КЗП, НАП, Агенция „Митници“, БАБХ и областните управители.

Във връзка с въпроси, свързани с въвеждането на еврото, които са от областно или местно значение, е предвидено и създаването на областни координационни центрове към областните управители, в които ще участват кметовете на общините на територията на съответната област.