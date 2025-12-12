Създават ново общинско предприятие в Благоевград, кметът М. Байкушев внесе предложението в ОбС

Кметът на Благоевград Методи Байкушев внесе в Общински съвет предложение за създаване на ново Общинско предприятие „Общинско имущество“. То ще бъде формирано чрез обединяване на БД „Спортни имоти“ и звеното „Благоевград строй ремонт“, което към момента функционира в структурата на ОП „Чистота Благоевград“.

В мотивите към предложението се посочва, че създаването на новото предприятие цели по-ефективно управление и поддръжка на общинското имущество, по-добра координация между звената, по-бърза реакция при ремонти и по-строг контрол върху наемни отношения, ползването на общински терени и изпълнението на договори, свързани с общинска собственост. Реформата ще позволи и по-ефективно планиране на необходимите ресурси, включително инвестиции и постоянен оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на извършваната дейност.

Новата структура ще отговаря за стопанисването, техническата поддръжка и ремонта на общински обекти, управлението на спортните съоръжения, контрола върху договорните отношения, както и за поддържане на единна база данни за техническото състояние на имотите.

Обединяването БД „Спортни имоти“ и звеното „Благоевград строй ремонт“ ще позволи намаляването на разходите чрез централизирано управление и по-стриктен контрол върху ползването и поддръжката на общинските имоти.

Предстои предложението да бъде разгледано на заседание на Общински съвет през декември.