Създават пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

Създават контролно-пропускателни пунктове на мястото на протеста срещу бюджета, планиран за понеделник вечерта в София, съобщиха от СДВР. На него опозицията и недоволните граждани ще продължат с исканията си за оттегляне на план-сметката.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че са се появили доста призиви за извършване на хулигански действия по време на демонстрацията. „В тази връзка заявявам, че СДВР е готова да осигури охраната на масовото мероприятие. Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се проверяват лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни протести. Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия“, отбеляза той.

Николов апелира Столичната община да упражни правомощията си и при ескалация на напрежението да издаде заповед за прекратяване на протеста. „Нямаме нищо против мирно протестиращите. Когато обаче агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество и посягат на колеги, ще бъдат незабавно изведени. Това се случва, когато ни се разреши да прекратим мероприятието“, обобщи комисарят.

Припомняме, че през последните дни у нас избухна масово обществено недоволство срещу проекта на държавния бюджет за 2026 г. В столицата – в Триъгълника на властта, се събраха хиляди граждани. Недоволството е провокирано от предвидени в проекта увеличения на социалните осигуровки и данъка върху дивидентите.

Реакцията на властта беше бърза: само дни след демонстрациите правителството обяви, че ще оттегли проектобюджета окончателно. Впоследствие обаче беше обяснено, че само процедурата по приемането е замразена, за да бъдат променени определени параметри.

