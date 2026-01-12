Създадоха координационния център за въвеждането на еврото в Благоевградска област

Със заповед на областния управител на област Благоевград Георги Динев бе създаден Областен координационен център към Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България.

Председател на органа е областният управител Георги Динев, а членове в състава на Областния координационен център са: кметовете на общини в областта, ръководители на териториални звена на централната администрация със седалище на територията на областта – Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, териториалното звено на Комисията за защита на потребителите, Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, Териториална дирекция на Агенция „Митници“ и Областна дирекция по безопасност на храните. При необходимост ръководителят може да привлича за участие и представители на други администрации и организации на територията на областта.

Основна задача на Областния координационен център е да подпомага дейността на Механизма и Координационния център към него като:

– решава въпроси от координационен характер относно наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото на територията на областта относно случаи на необосновано покачване на цените, констатирани нарушения и наложени санкции, проблеми при изплащане на пенсии, обезщетения за болест, безработица или майчинство, социални помощи, заплати, констатирани измами, наложени санкции на некоректни търговци и спазване на изискването за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, наличие на уведомления за приемане на смесени плащания и в двете валути, наличие на обективни икономически фактори за увеличаване на цените на стоки и услуги, извършени проверки в търговските обекти от компетентни институции и други;

– осъществява комуникация с други компетентни държавни органи.

Областният координационен център ще провежда редовни заседания всяка седмица, като обсъжда и предлага на Координационния център към Механизма решения по въпроси от областно и местно значение относно наблюдението и контрола във връзка с въвеждане на еврото.

Областният координационен център в Благоевград вече предостави информация на ръководителя на Координационния център във връзка с установяване на наличието или липсата на увеличение от началото на годината на цените на купоните за хранене за учениците от търговските дружества, предоставящи услугата на територията на област Благоевград.